'Kraljice šoka' pred ključnom utakmicom SP-a: Mogu li izabranice Ivice Obrvana večeras slaviti?

UŽIVO

Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene, skupina A, 3. kolo 0 Hrvatska : 0 Japan

Standings provided by Sofascore

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Rotterdamu prolazi kroz težak početak, ali još uvijek drži sudbinu u svojim rukama. Nakon poraza od Rumunjske (24–33) te očekivanog poraza od moćne Danske (24–35), pred “Kraljicama šoka” sada je najvažniji izazov; dvoboj protiv Japana koji odlučuje o prolasku skupine.

Iako rezultat protiv Dankinja sugerira uvjerljiv poraz, Hrvatska je u utakmicu ušla hrabro. Zahvaljujući sjajnim reakcijama Lucije Bešen, hrvatske rukometašice imale su i početnu prednost, pokazujući da se, unatoč mladosti i manjku iskustva, mogu ravnopravno nositi s jednim od favorita prvenstva. Dejana Milosavljević predvodila je ekipu s pet pogodaka i ponovno potvrdila status jedne od ključnih igračica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U ponedjeljak u 18 sati slijedi ogled koji vrijedi više od dva boda. Dvoboj Hrvatske i Japana odlučuje tko će osvojiti treće mjesto u skupini A i nastaviti natjecanje. Zanimljivo, zbog gol-razlike, Hrvatskoj je za prolaz dovoljan i remi. Naime, obje reprezentacije izgubile su prva dva susreta, ali Hrvatska je u njima primila jedan pogodak manje od Japanki.

Standings provided by Sofascore

Reprezentativka Katja Vuković naglašava koliko je ovaj susret važan za mladu ekipu:

“Iza nas su dvije utakmice bez bodova, ali pokazale smo da možemo igrati sa svima. Vidi se naša mladost i nedostatak iskustva, ali i da se možemo nositi s jakim ekipama. I protiv Danske smo pokazale dobre stvari. Nadam se da ćemo protiv Japana biti još bolje i osvojiti ta dva boda te izboriti nastavak natjecanja.”

Hrvatska se do sada dvaput susrela s Japanom; prvi put na SP-u 2005., kada je slavila 31:30, te u prijateljskoj utakmici 2014. u Ivanić-Gradu, gdje su naše djevojke ponovno bile bolje (29:26).

Pred nama je susret koji odlučuje sve — treće mjesto, nastavak natjecanja i potvrdu da nova, pomlađena Hrvatska ima karakter.

Sastav Hrvatske:

Bešen, Zetović, Milosavljević, Pavlović, Šimara, Babara, Burić, Malec, Barišić, Petika, Vuković, Bule, Vuljak, Zrilić, Šenvald, Prkačin

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić otkrila što se događalo u veleslalomskoj utrci u Copper Mountainu