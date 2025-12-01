Hrvatska igra ključnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija igra ključnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj i Nizozemskoj.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Naše reprezentativke većeras igraju protiv Japana susret koji će odlučiti treće mjesto u skupini A, a ta je utakmica posljednja šansa hrvatskim rukometašicama da uhvate vlak drugog kruga 27. Svjetskog prvenstva. Japan je kao i Hrvatska doživio dva poraza do sada – od Danske sa 17 razlike (36-19), te od Rumunjske sa samo četiri (31-27), a zahvaljujući boljoj gol razlici, Hrvatskoj za prolaz dalje bio dovoljan i remi.

"Iza nas su dvije utakmice u grupi, na žalost bez boda, ali mislim da smo pokazale da se možemo nositi sa svima. Vidi se doza mladosti i nedostatak iskustva, ali i da se unatoč tome možemo nositi a svima. I i protiv Danske koja je bila favorit pokazali smo neke dobre stvari i nadam se da ćemo protiv Japana biti još bolje i donijeti ta dva boda i odvesti nas u drugu skupinu", kazala je kapetanica hrvatske reprezentacije Katija Vuković u najavi utakmice.

Hrvatska i Japan igrali su dvaput do sada. Prvi susret bio je baš na svjetskom prvenstvu 2005.godine u St. Petersburgu i Hrvatska je slavila s minimalnih 31-30. Drugi je susret bio prijateljski prije devet godina u Ivanić Gradu i također je završio pobjedom hrvatskih rukometašica 29-26.

Utakmicu počinje u 18 sati, a možete ju pratiti uživo na portalu Net.hr, RTL-u 2. i platformi VOYO.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Sjajna obrana Zetović: Pročitala udarac i uz osmijeh pokazala zašto je budućnost Hrvatske.