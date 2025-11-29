Hrvatska igra protiv giganta na SP-u! Možemo li kreirati čudo?

Svjetsko prvenstvo za rukometašice 0 Hrvatska : 0 Danska

Standings provided by Sofascore

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija otvorila je Svjetsko prvenstvo porazom 24–33 (12–13) od Rumunjske u prvom kolu skupine A u Rotterdamu, a sada ih čeka još zahtjevniji izazov - Danska. Danska je u rukometu velesila. I muška selekcija i ženska. Danska je jača selekcija od Rumunjske. Trenutno su druga reprezentacija Europe, treća s Olimpijskih igara i s posljednjeg Svjetskog prvenstva. Ipak, u Rotterdam ne dolaze u najjačem sastavu. Nedostaju im vratarke Toft i Reinhardt, na crti nema sestara Iversen ni Heindahl, a na desnom vanjskom nema Tranborg.

Unatoč tome, Danska ima širinu kakvu mi nemamo i većinu igračica koje vuku važne minute u Ligi prvakinja. Samo dvije igračice ove Danske ne nastupaju u tom natjecanju. Dres europskog prvaka Györa nose Elver i Jorgensen, za rumunjski CSM Bukurešt igraju Friis, Ostergaard i AM Hansen, a za Krim Bardrum. Danska u Ligi prvakinja ima čak tri kluba: u Odenseu su Aagot i Halilčević, u Esbjergu Kindberg, Haugsted, Kristensen i Moller, a u Ikastu Scaglione i Milling. Jedine koje nisu u Ligi prvakinja su Hynnerfeldt i Pailsen, ali ni one nisu glavne nositeljice igre u reprezentaciji izbornice Helle Thomsen.

Na otvaranju turnira svladale su Japan sa 36-19, pa je jasno da odabarnice Ivice Obrvana u Rotterdamu čeka još jedno veliko iskušenje.

U posljednja dva međusobna susreta Dankinje su bile uspješnije, dok je posljednja hrvatska pobjeda stigla još na Europskom prvenstvu 2020. godine. Od tada je prošlo već pet godina, a omjer snaga se, barem prema kladionicama, znatno promijenio. Hrvatska ulazi u dvoboj kao veliki autsajder uz koeficijent 27.00, dok je na Dansku tek 1.01.

Naše rukometašice na ovo su prvenstvo stigle u desetkovanom sastavu, ali takva situacija otvara prostor mlađim igračicama da steknu dragocjeno iskustvo i zašto ne pokušaju iznenaditi. Ipak, realno je očekivati da će večeras imati izrazito težak zadatak protiv jedne od najjačih reprezentacija turnira.

Susret Hrvatske i Danske pratimo od 20.30 u tekstualnom prijenosu na Net.hr, dok je izravni televizijski prijenos dostupan na RTL 2 i platformi VOYO.

Podržimo pomlađenu Hrvatsku u lovu na svoje prve bodove na Svjetskom prvenstvu!

