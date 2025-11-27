Njegova istina o Hrvatskoj: 'Ne napadam nikog, ali jedna stvar me jako boli. Treba to reći'

Nenad Šoštarić, bivši izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije i aktualni trener rukometaša Zagreba, u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" analizira stanje u ženskoj nacionalnoj vrsti uoči prvog nastupa Hrvatske na SP-u u Rotterdamu, komentira izostanak čak 11 igračica, te pojašnjava svoju slavnu izjavu o vojskovođama i ratnicima. Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u četvrtak kreće u svoju svjetsku avanturu u Rotterdamu i to u jednom od najtežih izdanja ikad.

Rumunjska na startu SP-a

Uoči početka Svjetskog rukometnog prvenstva za žene, koje se održava u Njemačkoj i Nizozemskoj, hrvatska reprezentacija suočava se s jednim od najizazovnijih trenutaka u novijoj povijesti. Potpuno redizajnirana ekipa, novi izbornik Ivica Obrvan i izostanak gotovo cijele postave koja je donijela povijesnu broncu iz Danske 2020. godine, glavne su teme u rukometnim kuloarima.

Ja sam rekao: svaki trener, svaki vojskovođa bira vojnike s kojima ide u rat. Te cure su bili moji vojnici i ja sam s njima išao u rat. Išao bih ponovo. Nisam s tom izjavom nikog napadao, to nije bio napad nego izraz lojalnosti prema igračicama s kojima sam ostvario najveći uspjeh hrvatskog ženskog rukometa. Nenad Šoštarić u 'Maksanovom korneru'.

Gostujući u Maksanovom korneru Nenad Šoštarić, čovjek koji je s rukometašicama ispisao povijest na EP-u 2020. kad je osvojio broncu, daje dubinsku analizu trenutne situacije, ne bježeći od teških pitanja o kadrovskim promjenama koje su potresle reprezentaciju.

'Desetkovana' Hrvatska: Subjektivni i objektivni razlozi

Hrvatska na prvenstvo odlazi bez čak jedanaest igračica koje su bile standardne ili u širem krugu reprezentacije. Šoštarić je situaciju kirurški precizno podijelio na subjektivne i objektivne okolnosti koje su dovele do toga da je ekipa, kako se navodi, "desetkovana".

"Izbornik se odlučio već prije zahvaliti Ćamili Mičijević, Tei Pijević i Valentini Blažević. U međuvremenu su, dogovorno, odustale i sestre Paula i Stela Posavec. To su te subjektivne priče o kojima možemo razgovarati," započeo je Šoštarić, odmah prebacujući fokus na onaj dio koji je možda i bolniji za struku – ozljede i izostanke na ključnim pozicijama.

Najveći udarac Hrvatska je pretrpjela na poziciji pivota, mjestu gdje je godinama bila jaka...

"Imali smo Anu Debelić i Katarinu Ježić. Mi smo sad na toj poziciji praktički jako slabi," istaknuo je Šoštarić, napominjući kako su se ozljede dogodile upravo tamo gdje je reprezentacija tradicionalno imala najčvršći oslonac.

O 'generalu' i vojnicima'

Jedan od najintrigantnijih dijelova razgovora ticao se Šoštarićevog komentara na potez novog izbornika Ivice Obrvana, koji se zahvalio nekim od ključnih igračica "brončane generacije". Šoštarić je ranije izjavio kako "svaki vojskovođa bira svoje vojnike", što je u javnosti različito protumačeno. Ovoga puta, bivši je izbornik želio staviti točku na i te pojasniti što je točno mislio.

"Ja sam rekao: svaki trener, svaki vojskovođa bira vojnike s kojima ide u rat. Te cure su bili moji vojnici i ja sam s njima išao u rat. Išao bih ponovo," bio je jasan Šoštarić, naglašavajući kako ta izjava nije bila napad na nikoga, već izraz lojalnosti prema igračicama s kojima je ostvario najveći uspjeh hrvatskog ženskog rukometa.

Dodao je kako Ivica Obrvan ima apsolutno pravo odabrati reprezentaciju s kojom želi igrati i profil igrača koji mu odgovara.

"Mi treneri donosimo odluke i mi za te odluke na kraju krajeva i odgovaramo," zaključio je, poželjevši sreću novom stručnom stožeru.

Skupina koja ne prašta: Opasni Japan i moćna Danska

Iako oslabljena, Hrvatska se mora suočiti s realnošću skupine koja nije nimalo bezazlena. Šoštarić upozorava da se nikoga ne smije podcijeniti, posebice ne reprezentaciju Japana, prvaka Azije.

"Ne treba zaboraviti da je Japan prvak Azije, pobijedili su Koreju. Imaju za trenera Danca Martina, koji je s Brazilom bio prvak svijeta 2013. Oni su sigurno jako interesantna reprezentacija u konstantnom napredovanju," analizirao je Šoštarić.

Osim Japana, tu je i Rumunjska, koja je nedavno promijenila izbornika, ali i pokazala silu pobijedivši Portugal s petnaest razlike na pripremnom turniru. Ipak, najveći favorit skupine, a i jedan od favorita prvenstva, jest Danska. Iako i one imaju problema s ozljedama – neće biti prve vratarke Reinhardt i jedne od ključnih vanjskih igračica – Šoštarić ističe njihovu "bazu mladih igrača" kao ključnu prednost.

"Danska je klasa za sebe, ali ne toliko ni približno kao njihova muška reprezentacija u ovom trenutku. S njima se da igrati," smatra Šoštarić, podsjećajući na utakmicu za broncu 2020. kada je Hrvatska upravo protiv Danske, savršenom obranom, došla do medalje.

Što je uspjeh za novu Hrvatsku?

S obzirom na tektonske poremećaje u sastavu, postavlja se pitanje što je realan domet ove reprezentacije. Šoštarić spušta loptu na zemlju i definira primarni cilj.

"Uspjeh ove reprezentacije definitivno je prolaz iz grupe dalje. To je sigurno uspjeh," rekao je, dodajući kako se nada da će se to i ostvariti u interesu ženskog rukometa.

Bivši izbornik naglašava važnost kontinuiteta i iskustva, nečega što ovoj mladoj ekipi nedostaje. Usporedio je izlazak na teren s glumom pred publikom – nije isto igrati pred praznim tribinama ili pred 4000 ljudi prvi put u životu.

"Nije vam isto izaći na igralište pred 4000 ljudi prvi put u životu ili kad ste to radili 200 puta. Te mlade cure moraju kroz to iskustvo rasti," pojasnio je, ističući kako je proces stvaranja igrača dugotrajan i zahtijeva strpljenje.

Emocija koja ne blijedi

Unatoč tome što više nije na klupi, emocija Nenada Šoštarića prema ženskoj reprezentaciji i dalje je snažna. Priznaje da su te djevojke dio njegovog života i da strepi nad svakom njihovom utakmicom.

"Svi mi koji smo u rukometu izuzetno stojimo iza svega toga, strepimo i želimo da one pobjeđuju. To su sve odlične i dobre djevojke," rekao je Šoštarić.

Za kraj, poslao je poruku svojim bivšim igračicama, ali i novim nadama koje će nositi hrvatski dres na svjetskoj smotri:

"Jedino što ja njima mogu poželjeti je puno zdravlja, da ne bude ponovno ozljeda i da se u svakom trenutku fokusiraju samo na sebe. Da daju najbolje što mogu. Ništa više."

