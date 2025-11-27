Nikad u ovakvoj situaciji Hrvatska nije počinjala SP: Evo kad i gdje gledati prvu utakmicu

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u četvrtak kreće u svoju svjetsku avanturu u Rotterdamu i to u jednom od najtežih izdanja ikad. U 1. kolu skupine A Svjetskog prvenstva odabranice izbornika Ivice Obrvana igraju protiv Rumunjske. Utakmicu možete pratiti u izravnom prijenosu od 17.50 na RTL-u 2 i platformi VOYO, a tijek dvoboja UŽIVO ćemo pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.

Malo tko pamti ovako nešto

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene 2025. gledajte na RTL-u 2 i platformi VOYO i pratite na portalu Net.hr.

Reprezentacija je oslabljena ozljedama, prorijeđena i puna debitantica. Na popisu Ivice Obrvana je čak 7 igračica koje nikad nisu nastupale na SP-u.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Malo tko pamti da je neka ženska hrvatska rukometna selekcija u ovako teškom stanju dočekala veliko natjecanje. Bilo je i komentara da bi nam možda bilo lakše da poziv na SP nismo ni dobili, ali nastup na Svjetskom prvenstvu je privilegija i sam po sebi uspjeh. No, postavljaju se dva pitanja: što bi za ovu selekciju Hrvatske bio uspjeh, možemo li proći skupinu? Iako je grupa s Rumunjskom, Danskom i Japanom zahtjevna, djevojke se ne boje izazova.

Dejana Milosavljević: 'Jako je puno mladih cura'

"Jako je puno mladih cura, cura koje nisu imale priliku igrati na velikim natjecanjima, imati neku malo važniju ulogu, tj veću minutažu. Tako da će za njih ovo biti veliko iskustvo, ali ne samo za njih, nego i za nas. Jako smo naporno trenirale, vjerujemo da možemo pokazati dobru igru", kazala je uoči utakmice Dejana Milosavljević, jedna od najboljih rukometašica u selekciji Hrvatske.

Utakmice Hrvatske pratite samo na RTL-u 2 i platformi VOYO. Svjetsko prvenstvo naše rukometašice otvaraju u četvrtak od 17.50, a prvi suparnik na turniru je Rumunjska.

Realno, bilo bi pravo čudo da ova Hrvatska prođe prvi krug, što podrazumijeva pobjedu protiv barem jedne reprezentacije iz skupine. Rumunjska, Japan i Danska u ovom su trenutku ispred nas. U sportu nikad ništa nije unaprijed izgubljeno i jasno je da će naše rukometašice dati maksimum, ali objektivno je teško očekivati prolaz. Pritom se postavlja i pitanje koliko bi nam prolazak donio dobroga, jer bi u drugom krugu uslijedile još četiri vrlo zahtjevne utakmice, a roster nam je već sada na granici izdržljivosti.

Ivica Obrvan: 'Negdje u nama postoji želja za iznenađenje'

"Negdje u nama postoji želja i kvaliteta da iznenadimo i da uspijemo pobijediti jednu ili dvije utakmice i eventualno se plasirati u drugi krug, u nastavak s još tri vrlo kvalitetne utakmice. To bi bilo sjajno", naveo je Ivica Obrvan, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije.

Prošlog tjedna, izbornik Ivica Obrvan je za portal Net.hr kazao i ovo:

"Ako se kvalitetno posložimo i svaka igračica da sve od sebe, tko zna, možda bude i neko iznenađenje. Europsko prvenstvo 2020. godine je bilo posebno. Ona se situacija s ovom ne može nikako usporediti. Tada su sve igračice bile u naponu snage i odličnoj formi, a iza nas smo imali nevjerojatnu podršku koja je rezultirala sjajnom atmosferom. Sve se nekako poklopilo. Ova je generacija nova, puna mladih igračica i samim time nije usporediva s onom iz 2020. U skupini smo s velikom Danskom koja je među favoritima za osvajanje, Rumunjskom koja je u samom vrhu 'srednje kategorije' reprezentacija i Japanom koji radi sve kako treba i koji je u strahovitoj ekspanziji".

Treba ostati pozitivan

Unatoč svemu, treba tražiti pozitivne stvari. Najviše se priča o tome da se prilika za iznenađenje krije u dvoboju s Japanom. U ovoj situaciji bi se prolaz u drugi krug mogao smatrati pothvatom.

Da su sve igračice zdrave, slika bi sigurno bila povoljnija i imali bi se čemu nadati, ambicije bi, kud i kamo, bile veće. Možda se ne bi preko noći promijenilo sve, jer je ženski rukomet općenito u krizi, ali bismo svakako bili konkurentniji na SP-u. Dio igračica se oprostio od reprezentacije, neke su odustale jer više ne mogu, a dio važnih imena poput kapetanice Katarine Ježić, Birtić, Brkić i Mamić izostaju zbog ozljeda. Zato sada moramo čekati da mlade generacije sazriju i odluče žele li se ozbiljno posvetiti rukometu, a u međuvremenu je važno zadržati kontinuitet nastupa na velikim natjecanjima kako bi bili tu, blizu vatre!

Kako god se raspletlo, motiv postoji i treba ga zadržati. Bolje je biti na Svjetskom prvenstvu nego gledati ga od kuće. Oko toga ne bi smjelo biti dileme. I treba vjerovati u čuda, hrvatska čuda! Djevojke, izborniče Obrvan, sretno!

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice spremne za otvaranje SP-a: 'Imamo želju i kvalitetu da iznenadimo'