Počelo je Svjetsko prvenstvo: Njemačka i Španjolska bez većih problema slavile

Na samom startu Svjetskog prvenstva za rukometašice, kojem su zajednički domaćini Njemačka i Nizozemska, pobjede su ostvarile Španjolke i Njemice.

U skupini D Španjolska je bila bolja od Paragvaja s 26-17 (15-9). Za Španjolsku je šest pogodaka postigla Danila Patricia Delgado-Pinto, dok su u poraženoj ekipi po četiri gola dale Jazmin Mendoza i Fernanda Mora.

Utakmice Hrvatske pratite samo na RTL-u 2 i platformi Voyo. Svjetsko prvenstvo naše rukometašice otvaraju u četvrtak u 18 sati, a prvi suparnik je Rumunjska.

Domaćin Njemačka je na startu skupine C svladala Island s 32-25 (18-14). Pobjedničku je ekipu sa sedam golova predvodila Alina Grijssels, dok su po pet golova dale Nieke Kuehne i Jenny Behrend. Na drugoj strani najbolja je bila Elin Klara Thorkelsdottir s pet pogodaka.

Hrvatske rukometašice nastupaju u skupini A i u prvom kolu će u četvrtak igrati protiv Rumunjske. Dvoboj u Rotterdamu počinje u 18 sati.

