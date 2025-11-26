FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
hrvatska na voyo /

Počelo je Svjetsko prvenstvo: Njemačka i Španjolska bez većih problema slavile

Počelo je Svjetsko prvenstvo: Njemačka i Španjolska bez većih problema slavile
×
Foto: Martin Pitsch/spp/shutterstock Editorial/profimedia

Hrvatske rukometašice nastupaju u skupini A i u prvom kolu će u četvrtak igrati protiv Rumunjske

26.11.2025.
21:16
Hina
Martin Pitsch/spp/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na samom startu Svjetskog prvenstva za rukometašice, kojem su zajednički domaćini Njemačka i Nizozemska, pobjede su ostvarile Španjolke i Njemice.

U skupini D Španjolska je bila bolja od Paragvaja s 26-17 (15-9). Za Španjolsku je šest pogodaka postigla Danila Patricia Delgado-Pinto, dok su u poraženoj ekipi po četiri gola dale Jazmin Mendoza i Fernanda Mora.

Utakmice Hrvatske pratite samo na RTL-u 2 i platformi Voyo. Svjetsko prvenstvo naše rukometašice otvaraju u četvrtak u 18 sati, a prvi suparnik je Rumunjska.

Domaćin Njemačka je na startu skupine C svladala Island s 32-25 (18-14). Pobjedničku je ekipu sa sedam golova predvodila Alina Grijssels, dok su po pet golova dale Nieke Kuehne i Jenny Behrend. Na drugoj strani najbolja je bila Elin Klara Thorkelsdottir s pet pogodaka.

Hrvatske rukometašice nastupaju u skupini A i u prvom kolu će u četvrtak igrati protiv Rumunjske. Dvoboj u Rotterdamu počinje u 18 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo na najtežem ispitu europske jeseni: Kovačević otkrio plan

Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo Za ženeSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
hrvatska na voyo /
Počelo je Svjetsko prvenstvo: Njemačka i Španjolska bez većih problema slavile