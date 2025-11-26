FREEMAIL
POMLAĐENI SASTAV /

Rukometašice spremne za otvaranje SP-a: 'Imamo želju i kvalitetu da iznenadimo'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči sutrašnjeg otvaranja Svjetskog prvenstva s reprezentacijom Rumunjske. Susret u Rotterdamu moći ćete pratiti sutra od 18 sati na RTL 2 i platformi Voyo. Izbornik Ivica Obrvan u Nizozemsku je zbog brojnih ozljeda poveo pomlađeni sastav pa se tako na popisu našlo čak sedam igračica koje nikada nisu nastupile na svjetskoj smotri. Iako je grupa s Danskom, Rumunjskom i Japanom zahtjevna, djevojke se ne boje izazova. 

Utakmice Hrvatske pratite samo na RTL-u 2 i platformi Voyo. Svjetsko prvenstvo naše rukometašice otvaraju u četvrtak u 18 sati, a prvi suparnik je Rumunjska.

26.11.2025.
20:22
Sportski.net
RukometasiceHrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo U Rukometu Za žene 2025
