Rukometašice spremne za otvaranje SP-a: 'Imamo želju i kvalitetu da iznenadimo'

POMLAĐENI SASTAV /

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odradila je posljednji trening uoči sutrašnjeg otvaranja Svjetskog prvenstva s reprezentacijom Rumunjske. Susret u Rotterdamu moći ćete pratiti sutra od 18 sati na RTL 2 i platformi Voyo. Izbornik Ivica Obrvan u Nizozemsku je zbog brojnih ozljeda poveo pomlađeni sastav pa se tako na popisu našlo čak sedam igračica koje nikada nisu nastupile na svjetskoj smotri. Iako je grupa s Danskom, Rumunjskom i Japanom zahtjevna, djevojke se ne boje izazova.

