Šoštarić pred teškim izazovom: 'Bez obzira na to mi se moramo bacati na glavu'

Rukometaši hrvatskog prvaka Zagreba pod vodstvom novog trenera Nenada Šoštarića u četvrtak će pokušati osvojiti prve bodove u ovosezonskoj Ligi prvaka kada u 9. kolu skupine B gostuju kod mađarskog doprvaka Pick Szegeda.

Pick Szeged nakon osam kola ima polovični učinak od po četiri pobjede i četiri poraza te se nalazi na četvrtom mjestu ljestvice.

"U četvrtak gostujemo u Szegedu kod ekipe pune vrhunskih profesionalaca koja se trenutno nalazi na četvrtom mjestu naše grupe s osam osvojenih bodova i koja sigurno ima ambicije biti i bolje plasirana. Mi nažalost imamo novih zdravstvenih problema u vidu ozljede Luke Lovre Klarice tako da u Szeged putujemo dodatno oslabljeni. Bez obzira na to mi se moramo bacati na glavu na svaku loptu i moramo pružiti svoj maksimum u svakoj situaciji."

"Zadnji atom svoje fizičke i mentalne snage moramo ostaviti na terenu i to je jedini put kojim se možemo vratiti. Dečki su dobro radili na zadnjih nekoliko treninga i sada je samo pitanje možemo li to ponoviti i na utakmici. Znanja i sposobnosti ovi igrači imaju i sada nam je potrebno pokazati malo više zajedništva i samopouzdanja kako bismo se vratili na putanju na kojoj želimo biti", najavio je utakmicu trener Šoštarić.

"Slijedi nam utakmica u Szegedu, nadamo se da ćemo pokazati bolje izdanje nego li je to bio slučaj u nekim prošlim susretima. Nadam se da će i ova promjena trenera izazvati neke pozitivan šok i dobro utjecati na nas i našu izvedbu na terenu. Prema Szegedu osjećamo veliki respekt. Jedna dobra ekipa koja je već dugo na okupu i dobro se poznaje. Ipak, kao i drugi imaju neke slabe točke i na nama je da ih pokušamo iskoristiti", dodao je igrač Zagreba Davor Ćavar.

