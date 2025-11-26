FREEMAIL
DANAS BI IMAO ROĐENDAN /

Filip Ivić potpisao za novi klub pa objavu posvetio tragično preminulom nogometašu

Filip Ivić potpisao za novi klub pa objavu posvetio tragično preminulom nogometašu
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Potpis za Meškov dogodio se upravo na dan kada bi Nikola proslavio 40. rođendan

26.11.2025.
13:31
Sportski.net
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Filip Ivić novi je golman Meškova iz Bresta što je prvo javio Net.hr-u u intervjuu u kojem je govorio i o 'Aferi Thompson', a cijeli razgovor pročitajte OVDJE

Filip Ivić je bio veliki prijatelj tragično preminulog nogometaša Nikole Pokrivača. Potpis za Meškov dogodio se upravo na dan kada bi Nikola proslavio 40. rođendan. Ivić je na svom Instagramu čestitao rođendan pokojnome prijatelju, a objavio je i fotografiju dresa svog novog kluba s narukvicom na kojoj piše 'Nikola Pokrivač'. 

Filip Ivić potpisao za novi klub pa objavu posvetio tragično preminulom nogometašu
Foto: Screenshot/instagram/ivicfilip16

"Moja je zadaća i cilj da dam svoj maksimum i da se bavim poslom koji volim još dugi niz godina. U meni je još uvijek velika želja i snaga da ostvarim što veće ciljeve", kazao je Filip Silviju Maksanu u spomenutom razgovoru.

Filip IvićMeskov BrestNikola Pokrivač
