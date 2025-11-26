Filip Ivić potpisao za novi klub pa objavu posvetio tragično preminulom nogometašu

Filip Ivić novi je golman Meškova iz Bresta što je prvo javio Net.hr-u u intervjuu u kojem je govorio i o 'Aferi Thompson', a cijeli razgovor pročitajte OVDJE.

Filip Ivić je bio veliki prijatelj tragično preminulog nogometaša Nikole Pokrivača. Potpis za Meškov dogodio se upravo na dan kada bi Nikola proslavio 40. rođendan. Ivić je na svom Instagramu čestitao rođendan pokojnome prijatelju, a objavio je i fotografiju dresa svog novog kluba s narukvicom na kojoj piše 'Nikola Pokrivač'.

Foto: Screenshot/instagram/ivicfilip16

"Moja je zadaća i cilj da dam svoj maksimum i da se bavim poslom koji volim još dugi niz godina. U meni je još uvijek velika želja i snaga da ostvarim što veće ciljeve", kazao je Filip Silviju Maksanu u spomenutom razgovoru.

