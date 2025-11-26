Filip Ivić ekskluzivno: 'Bio je to jedan od najtežih perioda moje karijere, već sam bio lud'

Filip Ivić novi je golman Meškova iz Bresta. Svašta se Filipu Iviću izdogađalo u posljednjih 4-5 mjeseci. Bivši proslavljeni reprezentativni rukometni hrvatski golman javio se portalu Net.hr i otkrio detalje transfera i perioda koji su sad iza njega. Filip Ivić otvara dušu i po prvi put progovara o dramatičnim trenucima koje je prošao, s kojim se hrabro borio i izborio kako samo on to zna. Filip Ivić je u srpnju šokantno ostao bez tek ostvarenog angažmana u Vojvodini, jer je bio na koncertu Thompsona. RK Vojvodina povukla je skandalozan potez i otpustila Filipa Ivića.

Težak period

"Bio je to jedan od najtežih perioda u mojoj karijeri. Posao koji neizmjerno volim i za koji bi život dao jednostavno je preko noći otišao u drugom smjeru koji nisam htio, preko noći sam ostao bez posla. Ljudi koji su to prošli, ne kroz sport nego privatni život, znaju kako je teško", počinje svoju priču Filip Ivić.

Njegov glas odaje olakšanje, ali i težinu perioda koji je iza njega. Ivić, koji je godinama bio neizostavno ime na rukometnoj mapi, našao se u situaciji koju nijedan profesionalni sportaš ne priželjkuje. Preko noći je ostao bez kluba. Sad s potpisanim ugovorom za bjeloruski Meškov iz Bresta, stvari izgledaju mnogo svjetlije, no put do povratka na gol nije bio nimalo jednostavan...

Zahvala obitelji, prijateljima, MRK Sesvete

"Prije svega, zahvalio bi se obitelji i užem krugu prijatelja koji su mi bili neizmjerna podrška i snaga. Jer, moram priznati, trebalo je tu biti mentalno dosta jak. Radiš neki posao 20 godina svakodnevno i onda se dogodi ovakav break. Svašta mi je prolazilo kroz život, ali s obzirom na godine iskustva nisam se dao", govori nam Filip Ivić.

U trenucima kada je bio bez angažmana, ruku spasa pružio mu je Rukometni klub Sesvete. Ivić s velikim poštovanjem govori o ljudima iz tog kluba koji su pokazali "ljudsku veličinu" i omogućili mu da trenira s njima kako bi održao formu.

"Ovom prilikom, zahvalio bi se MRK Sesvete koji su pokazali ljudsku veličinu i dozvolili mi da treniram s njima. Na početku Željko Babić, kasnije Igor Vori, gospodin Ćos kao predsjednik i Ivan Stevanović kao trener golmana, moj dugogodišnji prijatelj, svim ljudima u klubu i suigračima. Nekako tih dva i pol mjeseca što sam bio s njima, osjećao sam se kao dio tog kluba. MRK Sesvete su jedna zdrava sredina i želim im iskreno svu sreću do kraja sezone. Meni su pomogli jako puno da ostanem u ritmu. Jer, profesionalni sportaš dva - tri tjedna čim nije u nekom treningu, već se osjeti. No, profesionalac sam čitav život i nisam se dao."

'Ponuda od Meškova iz Bresta je došla prije mjesec dana'

Nastavio je Filip Ivić pričati...

"Ponuda od Meškova iz Bresta je došla prije mjesec dana. Već smo odigrali 4 utakmice, tri SEHA-a lige. odigrali smo i bjelorusku ligu, tako da sam brzo ušao u ritam. Ponuda je došla od Nenada Puljezevića, trenera golmana. Imali su neku situaciju s vratarima, meni se tu otvorila".

Sandro Meštrić je bio golman, napustio je klub. Otišao je u RK Zagreb i otvorila se Filipu Iviću prilika nakon 5 mjeseci. Odluka je bila brza. Meškov je klub s velikom tradicijom, godinama redoviti sudionik Lige prvaka, a dres kluba ranije je nosio i Ivan Pešić i ostali vrhunski igrači. Ivić nije previše razmišljao. Želja za povratkom na teren bila je presudna.

"Najbitnije mi je bilo da se vratim u rukometni ritam, da postanem dio ekipe i tog cijelog sustava, jer nakon četiri mjeseca pauze već sam bio lud," priznaje Ivić.

Brza prilagodba i 'balkanska kolonija'

Dolazak u Bjelorusiju, zemlju koja je zbog geopolitičke situacije pod posebnim povećalom, za Ivića je prošao bezbolno. Ističe kako je život u Brestu lijep i miran, unatoč onome što se događa u svijetu.

Prilagodba na novu sredinu bila je ekspresna, čemu je znatno pridonijela činjenica da u svlačionici nije stranac.

"Ima jako puno Balkanaca, brzo sam ušao u sistem," kaže Ivić.

Da nije zaboravio braniti, pokazao je već u prvim nastupima. Meškov se natječe u SEHA ligi (s klubovima iz Rusije i Bjelorusije) te u domaćem prvenstvu. Ivić je već odradio četiri utakmice, a posebno se istaknuo u susretu protiv Zenita.

"Protiv Zenita sam bio igrač utakmice, tako da zapravo tu rupu od četiri mjeseca nisam ni osjetio. Stvarno imam nevjerojatnu želju za branjenjem," s entuzijazmom govori hrvatski vratar.

Ambicije za budućnost

Ivić je s bjeloruskim klubom potpisao ugovor do ljeta, uz opciju produljenja na još godinu dana. O dugoročnoj budućnosti razgovarat će se u drugom dijelu sezone, no trenutni fokus je jasan – ostaviti što bolji trag.

Klub ima visoke ambicije. Osvajanje bjeloruske lige, kupa i SEHA lige. Ivić vjeruje da, unatoč svemu što je prošao, u sebi ima još puno snage za vrhunski rukomet.

"Moja je zadaća i cilj da dam svoj maksimum i da se bavim poslom koji volim još dugi niz godina. U meni je još uvijek velika želja i snaga da ostvarim što veće ciljeve," zaključio je Filip Ivić, vratar koji je dokazao da se i iz najtežih situacija može izaći jači.

