Debitant briljirao! Hrvatska je dobila paklenog igrača: 'Taj dečko je budućnost'

Filip Ivić, poznati bivši golman hrvatske rukometne reprezentacije, komentirao je za portal Net.hr prvi poraz Hrvatske od Švicarske u rukometu, koji se dogodio u pripremnoj utakmici za Europsko prvenstvo u Kriens Luzernu u subotu (30-28). Iako su mnogi ostali iznenađeni porazom aktualnih svjetskih doprvaka, ishod druge prijateljske utakmice Švicarske i Hrvatske nije drama, ali nosi važne lekcije za našu reprezentaciju. Znate kako se kaže, na greškama se uči.

Jako je lijepo i pohvalno je da Leon Ljevar, 24-godišnjak iz Rijeke, gine toliko za dres i da se tako jedan mladi rukometaš, debitant u ovom mini pripremnom ciklusu, iskazao u pravom svijetlu. Leon Ljevar definitivno je budućnost hrvatske muške rukometne reprezentacije i osvježenje u njoj. Filip Ivić za Net.hr.

Prvi put Hrvatska izgubila od Švicarske u rukometu

Europsko rukometno prvenstvo 2026. igrat će se od 15. siječnja do 1. veljače 2026. Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a moći ćete ga gledati na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

U deset dosadašnjih utakmica sa Švicarcima, naši rukometaši prvi put nisu pobijedili. Izgubili smo i potpuno zasluženo. Osjetili su se kadrovski problemi, posebno napadački gledano u drugom dijelu kada su domaći s raspoloženim Seravallijem (10 obrana) na golu okrenuli utakmicu. Previše su nam zabijala krila Leopold (10) i Steeinerts (6). U intervjuu nam Filip Ivić otkriva svoje viđenje utakmice, reakciju na neočekivani ishod, ali i što on točno znači za hrvatske rukometaše.

Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju gledajte, pratite, navijajte za nju putem televizijskih kanala RTL-a, platforme VOYO i portala Net.hr.

"Ne znači ništa. Pripreme i služe za ispitivanje vlastitih snaga, ispravljanje pogrešaka, učenja na greškama. Za rotaciju igrača koji nisu stalno u reprezentaciji, a u nekom širem su krugu reprezentativaca. Bez obzira što smo izgubili, izbornik je imao sigurno neke svoje taktičke ideje gdje je htio probati neke nove igrače.U svakom slučaju, Dagur Sigurdsson sigurno je dobio neka saznanja o trenutnom stanju reprezentacije Hrvatske i igrača, a sigurno je lijepo vidjeti jednog mladog igrača poput Leona Ljevara da se tako dobro uklopio u reprezentaciju", priča Filip Ivić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Leon Ljevar je osvježenje

Leon Ljevar, lijevi vanjski Slovana iz Ljubljane, odigrao je prve dvije utakmice za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Prošlog četvrtka u pobjedi Hrvatske 29-26 u Bernu, Ljevar je zabio 5 golova, a u porazu utrpao je 6 golova. Dakle, u dvije utakmice zabio je Ljevar 11 golova protiv Švicarske koja je dobra reprezentacija. Predobro...

"Ma sjajno. Jako je lijepo i pohvalno da Leon Ljevar, 24-godišnjak iz Rijeke, gine toliko za dres i da se tako jedan mladi rukometaš, debitant u ovom mini pripremnom ciklusu, iskazao u pravom svijetlu. Leon Ljevar definitivno je budućnost hrvatske muške rukometne reprezentacije i osvježenje u njoj".

Ivan Martinović novi je kapetan Hrvatske...

"Drago mi je vidjeti Martu u ulozi kapetana. Zaslužio je to svojim igrama i zalaganjem."

'Da smo bili kompletni, bilo bi drugačije'

Hrvatska je igrala oslabljenja...

"Da, nije bilo Cindrića, Srne, Lučina, Mandića, Šipića... Bez obzira na poraz, izbornik Dagur Sigurdsson je svojim taktičkim idejama ispunio to što je htio. Nismo pobijedili, ali imamo svjetlu budućnost, pogotovo na golmanskim pozicijama i vanjskim igračima. Još da smo bili kompletni, sigurno bi utakmica izgledala drugačije. Čeka nas zanimljivo EP. U grupi E smo sa Švedskom, Nizozemskom i Gruzijom."

Foto: Dpa/pixsell/pixsell

Prvu utakmicu Hrvatska na EP-u igra protiv Gruzije, u subotu, 17. siječnja od 18 sati. Dva dana kasnije u istom terminu Hrvatska igra protiv Nizozemske, a derbi grupe Hrvatska protiv Švedske, 21. siječnja od 20.30.

"Do tad ima vremena. Najbitnije da igrači budu zdravi. Puno nositelja igre nastupa za vrhunske klubove. Od Cindrića, Martinovića, Srne u Montpellieru, gdje praktički igra na dva fronta. Igra jako prvenstvo i jaku europsku ligu. Po meni je najbitnije da do prosinca i početka priprema budemo zdravi, kompletni. Ne trebamo strahovati za budućnost. Dečki su napravili vrhunski rezultat na zadnjem prvenstvu. Sigurno da imamo respekt prema drugim suparnicima, a evo vidimo kako nam dolaze novi, mladi igrači. Sad sam imao priliku trenirati sa Sesvetama. Ima i u MRK Sesvete puno dobrih potencijala. Pošto sam zadnjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj, imao sam priliku malo više pratiti naše klubove. Vjerujem da će u budućnosti tu biti još ugodnih iznenađenja na nekim drugim pozicijama", zaključio je Filip Ivić.

POGLEDAJTE VIDEO: Čupić u Maksanovom korneru otkrio veliku tajnu: 'To što smo radili nije lijepo, ali radili smo to zbog Hrvatske'