Papa Lav XIV. kreće na prvo veliko putovanje: Posjetit će džamiju, ali i psihijatrijsku bolnicu

Turska i Libanon - to su zemlje koje je papa Lav XIV. izabrao za svoje prvo pastoralno putovanje u inozemstvo. Odgovarajući na novinarska pitanja uoči povijesnog putovanja na Bliski istok, poslao je poruku mira Izraelu i Palestini koju još ne može posjetiti.

A Otkako je postao papa - prvi put napušta Italiju. Na put kreće sutra. Prvo odredište - Ankara. Za vrijeme svog posjeta Turskoj susrest će se i s predsjednikom Erdoganom. Posjetit će i Istanbul te brojna mjesta od povijesnog i vjerskog značaja poput Plave džamije.Nakon toga slijedi Libanon.

U Libanonu će posjetiti svetišta i sresti se s mladima te moliti na mjestu bejrutske eksplozije iz 2020.

Posljednjeg dana svoga putovanja u Libanonu će posjetiti psihijatrijsku bolnicu, koju vode časne sestre franjevačkog reda.

Papa Lav je za prvo putovanje odabrao ove dvije bliskoistočne zemlje koje je planirao posjetiti papa Franjo, ali nije mogao zbog zdravlja. No njegov papamobil koji je koristio tijekom posjeta Betlehemu pretvoren je u mobilnu kliniku u kojoj će se liječiti palestinska djeca u Gazi, o kojoj je Franjo često govorio i humanitarnu situaciju ondje nazvao sramotnom.

