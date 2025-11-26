Franjo se bavi poslom koji u Hrvatskoj gotovo više nitko ne radi: 'Ujak je kriv...'

Vatra, temperatura, čekić i nakovanj. Ali i spremnost kovača na težak rad i sve što ide uz to.

"Nama su porezotine, opekotine, znači padne ti za vrat, u uho, u oko, to je čisto normalno“, kaže Franjo Vinković, majstor kovač iz Đakova.

U kovačkoj obitelji, normalno je i da je nakovanj vjenčani dar i da se na njemu vide i godine rada.

"Kaže se - smrdao bi i nakovanj“, šali se majstor Franjo.

Spoj znanja, vještine i umjetnosti

A s čekićem u ruci, kovač kaže da uvijek razmišlja o onome što stvara, da iz ničega napravi nešto, a to čovjeka ispunjava. Kovanje je spoj znanja, vještine i umjetnosti, za koji je potrebna kreativnost, vrijeme i dobra volja.

"I jaka leđa, sve je to potrebno i svojevrsna doza možda da ne ispadne grubo i ludosti“, kaže majstor Franjo.

Jer težak je to i zahtjevan posao. Nekada iznimno cijenjenom i traženom zanatu kojim se u Hrvatskoj bavi još samo sedam majstora privukao ga je ujak rekavši mu – radi ono što nitko ne radi.

"Došao je ujak kod mene i kaže ti ćeš biti kovač, imat ću te pod kontrolom. Ja si mislim, ja ću biti kovač, ja alergičan, nikakav“, prepričava Franjo Vinković.

Najveća potpora mu je obitelj

Zavolio je posao i cijeli se život usavršavao. Danas kao majstor kaže da mu je najveća potpora njegova obitelj, a svoju je djecu naučio cijeniti rad.

"Od malih nogu smo gledali kako on radi, samostalno, s mamom, kako se redom svi uključuju u tu cijelu priču koja je sad već postala dovoljno velika da se o tome i čuje na sva zvona“, kaže Goran Vinković, sin majstora kovača Franje.

Svima koji dolaze u kovačku radionicu rado priča o tradicijskom zanatu, tajnama iskovanima u vatri i naravno svom ujaku.

"Nije bilo ljepše stvari kada sam došao kod njega sa svojom majstorskom diplomom, a on mi je rekao čestitam kolega“, kaže majstor Franjo.

Dobitnik prestižne nagrade

A lijepa se priča nastavlja jer je Franjo Vinković i dobitnik prestižne nagrade Hrvatske turističke zajednice – čovjek ključ uspjeha.

"Franjo kao osoba zaista odiše onim što znači Slavonija, što znači gostoljubivost, što znači slavonski čovjek, nikada mu nije problem ugostiti nikakvog novinara kao naravno ni bilo koju turističku grupu ili individualnog posjetitelja“, kaže Marija Borko, direktorica TZ Đakovo.

Nagrada kao priznanje njegovom tradicijskom i umjetničkom obrtu, mnogo mu znači.

"Radiš posao koji voliš, ako od njega možeš živjeti, podmiriti svoja davanja i biti sretan – ti si napravio sve u životu“, kaže majstor kovač Franjo Vinković.

Pravljenjem alata i predmeta za kućanstvo kovač sreću donosi mnogima i ukoliko je točno da je najsretniji onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi – ovog se majstora uistinu može zvati i kovačem sreće.