Martina je treća generacija puhača stakla u obitelji: Otkrila je tajnu pravljenja staklenih kugli

Gotovo svaka obitelj čuva barem jednu posebnu kuglicu za bor, onu staklenu, naslijeđenu od bake i djeda, koja se s posebnom pažnjom vadi iz kutije i stavlja na počasno mjesto na drvcu.

Upravo takve, ispunjene tradicijom i toplinom, nastaju u rukama Martine Križanić, koja je treća generacije puhača stakla i vlasnice zagrebačkog staklo puhačkog obrta koji čuva obiteljsku priču dugu 62 godine.

Martina je naslijedila ne samo vještinu, već i ljubav prema zanatu koji polako nestaje, a za emisiju MagNet otkrila je voditeljici Nikolini Pišek kako se proizvode staklene kugle.

Tajne starog zanata

"Moja osnovna sirovina od koje radim je staklena cijev. Prvo se ta cijev tali na plameniku da bi se dobila jedna forma koju zovemo ampula. Onda se ta ampula opet zagrijavanjem i konstantnom rotacijom na otvorenom plamenu zagrijava. Makne se jedan dio da bi se ona zatvorila i dobila oblik nekakvog ispušnog balona i nakon toga se opet rotira na otvorenom plamenu. Kada ta forma bude dovoljno žitka da se ona može oblikovati, onda upuhuje zrak i dobije se već željeni oblik", objašnjava Križanić.

Iako je njezina osobna estetika minimalistička, Martina s jednakom strašću izrađuje i tradicionalne ukrase s motivima grančica i bobica, svjesna da svatko ima svoju viziju savršenog Božića.

Posljednji zagrebački puhači

Obiteljska priča započela je netom nakon Drugog svjetskog rata, kada je Martinin djed pokrenuo obrt, službeno registriran 1963. godine. Znanje je prenio na svoga sina, Martininog oca, a on na nju.

"Danas nas je samo troje puhača stakla na području grada Zagreba, dok je prema kazivanju moje bake nekada bilo preko dvjesto obitelji koje su se bavile staklo puhanjem", ističe.

Ova dramatična brojka svjedoči o nestajanju starih zanata pod pritiskom masovne proizvodnje. Ipak, Martina s ponosom čuva dio te povijesti, poput stare "špice" za bor, koji je izradio njezin djed, kao opipljiv dokaz vještine i nasljeđa koje nosi.

