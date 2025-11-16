FREEMAIL
Gwyneth Paltrow (53) pokazala kako izgleda bez šminke: 'Prihvaćam da starim'

Gwyneth Paltrow (53) pokazala kako izgleda bez šminke: 'Prihvaćam da starim'
Foto: Backgrid/backgrid Usa/profimedia

Glumica je na Instagramu objavila fotografiju u opuštenom izdanju

16.11.2025.
16:11
Hot.hr
Backgrid/backgrid Usa/profimedia
Glumica Gwyneth Paltrow ponovno je oduševila pratitelje iskrenim pogledom na svoju svakodnevicu. Slavna 53-godišnja glumica na Instagramu je objavila rijetku fotografiju bez imalo šminke, pokazavši kako izgleda ujutro, prije početka dana.

Foto: Instagram/screenshot

Na fotografiji, dobitnica Oscara nosi maske za područje ispod očiju, a fanovi su je obasuli komolimentima. "Predivna si", "Izgledaš odlično", "Kada si lijep, onda si uvijek lijep". 

Pogled na ljepotu i proces starenja

Paltrow često govori o tome kako vidi ljepotu i kako se nosi sa starenjem. U intervjuu za Coveteur u rujnu, priznala je da joj s godinama dolazi nova perspektiva. “Što ste stariji, vrijeme brže prolazi i postajete svjesni koliko je sve prolazno i dragocjeno”, rekla je. “Kod mene se događa svojevrsno usporavanje i produbljivanje života.”

Dodala je da joj je prekretnica u životu bila pedeseta godina: “Postoje divne slobode koje osjetite kada navršite 50. Jednostavno odlučite živjeti po vlastitim pravilima i okružiti se stvarima koje vam donose mir i radost.”

Prisjetila se i mladih dana: “U dvadesetima sam bila grozna prema svojoj koži. Znala sam ići spavati sa šminkom... Danas prihvaćam proces starenja na najbolji i najosnažujući način. To zahtijeva malo više njege – kože, uma i tijela.”

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski pravosudni sustav nije jedini pun rupa. Slavna glumica zbunila prisutne u sudnici: 'Čula sam vrlo čudan zvuk stenjanja'

najčitanije
