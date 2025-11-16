Boro Vujović o svom pravom zanimanju: 'Bavim se biologijom samo na malo drukčiji način'

MAGNET /

Kada stručnjak za nekretnine postane i prepoznatljiva medijska ličnost, često se otkrije da se iza toga krije zanimljiva životna priča.

Tako je i Boro Vujović, gostujući u emisiji "MagNet", ispričao manje poznate detalje iz svoje biografije – od studija biologije do informacije da je nekad živio u istom kvartu kao i voditeljica Nikolina Pišek te da su pohađali istu dramsku grupu.

Porast cijene stanova

Vujović je u emisiji analizirao trenutačno stanje na tržištu nekretnina. "Situacija je zanimljiva u kontekstu da nam promet pada, a cijene rastu. To je nešto što nije uobičajeno i trebalo bi biti u nekom suglasju ili da sve pada ili da sve raste. Uzrok tome imamo ustvari veću potražnju od ponude, imamo manjak novih nekretnina, pogotovo kvalitetnih. U ovom trenutku je i razlog onoga što se događa pad broja transakcija stranaca. I dalje imamo niske kamatne stope na kredite, ali i inflaciju kao glavni generator svega što se događa. Jednostavno su to razlozi zbog čega je situacija na tržištu nekretnina danas takva kakva jest", objašnjava Vujović.

Zatim je dodao: "Po nekoj našoj statistici od 2021. godine do danas, u Zagrebu je prosječna cijena polovnog stana narasla 70 posto. Dio ljudi je i dalje u keš poziciji - čeka da se dogodi čudo - da cijene padaju, a bojim se da se čudo neće dogoditi."

Od biologa do agenta za nekretnine

Boro Vujović i voditeljica Nikolina Pišek nekada su bili susjedi u Travnom, ali su išli zajedno i na dramsku. Agent za nekretnine je otkrio da je Pišek odlično glumila dok se on ipak nije iskušao u glumi.

Ono što mnogi možda ne znaju jest Vujovićevo zanimanje pa je tako ispričao svoju priču: "Završio sam biologiju na PMF-u, smjer ekologija, a ekologija je neka nauka o staništima. Akademik Rudan je tražio neki prostor za antropološki institut i tako smo gledamo neke nekretnine, a kolega kaže: 'Vidim da ste u struci". Na Vujovićevo pitanje kako to misli, akademik je pojasnio: "Kako nisi, nalaziš staništa ljudima." Zatim je agent za nekretnine zaključio: "Ja se bavim biologijom samo na malo drukčiji način."

