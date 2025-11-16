Uživajte još jednom sa zabavnom požeškom ekipom 'Večere za 5'

Idući tjedan 'Večere za 5' vodi gledatelje u Požegu i okolicu. Prvi je protukandidate ugostio student Karlo, a u goste su mu stigli domaćica Snežana, poljoprivrednica Matea, umirovljenica Manda Monika i poduzetnik Mihael

Student menadžmenta Karlo Mandić iz Alaginaca protukandidate je ugostio u svom domu, a u 'Večeru za 5' prijavio se jer voli izazove i želi promovirati sebe i svoje kulinarske sposobnosti.

Foto: Rtl

Otvoren je, bavi se ugostiteljstvom i iznimno je komunikativan te voli provoditi vrijeme u društvu. U slobodno vrijeme pohodi teretanu i, kaže, često kuha – posebno modernu i mediteransku kuhinju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Domaćica Snežana kuhala je drugi dan požeškog tjedna u Trnovcu. Snežana je po zanimanju kuharica, a u ‘Večeru za 5’ se prijavila na nagovor svoje obitelji. Vesela je, zabavna i pozitivna te uživa u pripravi kolača, druženju s obitelji, putovanjima te šetnjama prirodom.

Omiljeno jelo joj je sarma, a inače preferira mediteransku kuhinju. Budući da inače sa suprugom živi u Malinskoj na Krku, od Snežane gosti mogu očekivati mješavinu slavonske i mediteranske kuhinje, s primjesama Slovenije i Švicarske – gdje je također živjela.

Foto: Rtl

Poljoprivrednica Matea Kapraljević za ekipu je kuhala trećeg dana 'Večere za 5' u Gornjim Gučanima. Ekipu je ugostila u svom domu, a u emisiju se prijavila zbog druženja i zabave.

U slobodno vrijeme, Matea se bavi cvijećem i djecom, a kuhati obožava baš sve, posebno domaću, slavonsku kuhinju. Za sebe će reći da je u kuhinji brza, spretna i organizirana.

Foto: Rtl

Umirovljenica Monika za kandidate je kuhala u svom domu u Požegi. Ekipu je odlučila ugostiti zbog novog iskustva i želje da pokaže svoje kulinarske sposobnosti. Skromna je, ima svoj cilj, ne voli laži, no voli dobro društvo.

Za sebe kaže kako je jako pedantna i uredna te voli jako puno šetati i družiti se na kavi s kolegicama. U životu je najviše opušta uređivanje vrta. Svojedobno je sudjelovala u emisiji ‘Ljubav je na selu’.

Foto: Rtl

Poduzetnik Mihael dolazi iz grada Biškupci te je po zanimanju tehničar cestovnog prometa. U emisiju se prijavio zbog druženja i ukusne slavonske hrane koju obožava jesti.

Komunikativan je i zabavan te je jako posvećen svom poslu i projektima. Mihael će zatvoriti požeški tjedan i večeru za goste pripremiti u svojoj kući za odmor u naselju Poljanska.

Foto: Rtl

Ne propustite ponovno uživati u epizodama 'Večere za 5' koje se pamte - na RTL-u od 17.45. Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: