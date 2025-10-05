Ponovno uživajte s veselim kandidatkinjama virovitičkog tjedna 'Večere za 5'

Idući tjedan u "Večeri za 5" gledatelji mogu još jednom uživati u tjednu u Virovitici i okolici u kojem su se za glavnu nagradu i titulu najbolje kuharice natjecale radnica u poljoprivredi Marija Goranović, ekonomistica Lorena Boca, umirovljenica Nada Galjar, poduzetnica Martina Jakupec i poljoprivrednica Andrea Franjić.

Marija Goranović (33), supruga je i majka trojice sinova te živi u mjestu Sedlarica. Marija je u kuhinji precizna, ali mana joj je što je ponekad u kuhinji kaotična. Najčešće priprema jela na žlicu, preferira domaću kuhinju, a omiljeno jelo su joj pohane lignje.

U Podravskoj Bistrici kuhala je ekonomistica Lorena Boca (22). Mlada mama opisuje se kao komunikativna, vedra i znatiželjna osoba. Vrlina u kuhinji joj je, kako kaže, to da sprema jako fina jela i snalažljiva je, a mana joj je brzopletost. Najčešće priprema tradicionalna jela i preferira domaću kuhinju.

Umirovljenica Nada Galjar Levar (66) iz Pitomače do odlaska u mirovinu bila je radnica u kuhinji. Opisuje se kao komunikativna, pedantna i vesela, a u slobodno vrijeme obožava se baviti cvijećem i peći kolače. Preferira domaću kuhinju, a omiljeno jelo su joj krpice sa zeljem.

Poduzetnica Martina Jakupec (35) za sebe kaže da je svestrana majka koja voli avanture. Martina je iz Zagreba, ali već duže vremena živi u Pitomači gdje sa suprugom vodi uspješnu i nagrađivanu destileriju rakija. Ona također preferira domaću kuhinju, voli pripremati puricu s mlincima, a njena omiljena jela su tjestenine - u svakom obliku.

Andrea Franjić (41) iz Čađavice opisuje se kao zabavnu, komunikativnu i direktnu osobu. Vlasnica je OPG-a, koji vodi sa suprugom, a bave se uzgajanjem voća i ljekovitog bilja. Andrea preferira talijansku kuhinju te najčešće priprema tjestenine i jela s povrćem. Voli pripremati velike gozbe i iskreno priznaje da se u show prijavila jer bi voljela biti na televiziji.

Uživajte u epizodama 'Večere za 5' koje se pamte – od ponedjeljka do petka na RTL-u od 17.50! Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

