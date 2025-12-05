Ubojica iz Međimurja i dalje na slobodi: Policija je neke mještane prebacila na tajne lokacije

UBOJICA U BIJEGU /
Duge cijevi na ulici, šokirani mještani otkrili stravične detalje: 'Htio sam je spasiti, ali...'
Strašan zločin sinoć na sjeveru Hrvatske. U naselju Sitnice u Murskom Središću muškarac je teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njezinu trudnu sestru. Potraga za njim traje i u susjednoj Sloveniji gdje je pronađen njegov automobil.
Opasan je i naoružan - upozorila je policija! A jučer se trebao javiti na odsluženje zatvorske kazne. Zastrašujuće zvuči podatak da je imao 35 kaznenih prijava! Više pogledajte u prilogu.