Ubojica iz Međimurja i dalje na slobodi: Policija je neke mještane prebacila na tajne lokacije

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'NAJAVLJIVAO JE TO' /

Strašan zločin sinoć na sjeveru Hrvatske. U naselju Sitnice u Murskom Središću muškarac je teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njezinu trudnu sestru. Potraga za njim traje i u susjednoj Sloveniji gdje je pronađen njegov automobil.

Opasan je i naoružan - upozorila je policija! A jučer se trebao javiti na odsluženje zatvorske kazne. Zastrašujuće zvuči podatak da je imao 35 kaznenih prijava! Više pogledajte u prilogu.