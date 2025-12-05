FREEMAIL
'NAJAVLJIVAO JE TO' /

Ubojica iz Međimurja i dalje na slobodi: Policija je neke mještane prebacila na tajne lokacije

Strašan zločin sinoć na sjeveru Hrvatske. U naselju Sitnice u Murskom Središću muškarac je teško ranio svoju nevjenčanu suprugu i ubio njezinu trudnu sestru. Potraga za njim traje i u susjednoj Sloveniji gdje je pronađen njegov automobil.

Opasan je i naoružan - upozorila je policija! A jučer se trebao javiti na odsluženje zatvorske kazne. Zastrašujuće zvuči podatak da je imao 35 kaznenih prijava! Više pogledajte u prilogu.

 

 

5.12.2025.
19:29
Ružica Đukić
UbojstvoFemicidMursko SredišćeRomsko Naselje
