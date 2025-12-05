Bačićevi zakoni na udaru kritika. Je li na pomolu tempirana bomba? 'To će bujati kao gljive poslije kiše'

Cilj nam je priuštivo stanovanje - svim kritičarima paketa zakona o gradnji odgovara ministar Bačić.

"Rast najamnina u Gradu Zagrebu je 16 posto na godišnjoj razini. Da bismo mi mogli omogućiti priuštivo stanovanje, a vrlo je izazovan cilj, mi moramo izgraditi 10.500 stambenih jedinica", kaže Branko Bačić, ministar graditeljstva.

Najviše polemika u oporbi izazvale su odredbe o urbanoj komasaciji.

"Dajete mogućnost privatnim investitorima da imaju 51 posto zemljišta ili otkupe od građana te mogu izvlastiti ostale građene", kaže saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek (SDP). "Na primjer, u kvartu obiteljskih kuća zgrada od 50 stanova koji se prodaju za 5, 6 tisuća eura", dodaje.

Potom kritiziraju mogućnost gradnje na negrađevinskom zemljištu. Kao i odredbe da će lokalne jedinice u roku od tri godine morati donijeti urbanistički plan uređenja, inače dozvolu za gradnju može dati ministarstvo.

"Stavlja se tempirana bomba gradovima ukoliko ne riješe sve planove u roku od par godina da će im neboderi bujati kao gljive poslije kiše", mišljenja je zastupnik Marin Živković (Možemo) te dodaje da ministarstvo, unatoč gradu, ide izdavati dozvole. "To se ne može interpretirati ni na koji drugi način nego kao pogodovanje investitorima", smatra.

Ljevica je najavila da će tražiti ocjenu ustavnosti ako se izglasaju zakoni koje nazivaju Privatizacija 2.0. Kritike da se pogoduje privatnim investitorima stižu i od oporbene desnice.

Nezavisna Marija Selak Raspudić nada se da će oporba razgovarati. "Ja ću dati sve od sebe. Nadam se će oporba razgovarati. Jer sve što će se posljedično djelovati i dovesti i do ustavne tužbe. Ali to je već kasno", kaže.

Ministar sve opovrgava. Pa i kritike oko gradnje na negrađevinskom zemljištu.

"Ovaj zakon sprječava širenje građevinskog zemljišta. Ali s obzirom na važnost omogućvanja priuštivog stanovanja moguće je sada izići iz okvira građevinskog zemljišta samo ako je investitor javni investitor", kaže Baćić.

Da je ovaj paket zakona dobar, ministar je morao uvjeravati i arhitekte i urbaniste. Prihvatio je dio njihovih primjedbi. A oni - i dalje kritični. Poglavito oko Zakona o prostornom uređenju.

"Smatramo da je u potpunosti devastirao hrvatski nacionalni prostor i smatrali smo i predlagali smo ministarstvu da dođe do radikalne promjene cijelog sustava", kaže predsjednica Hrvatske komore arhitekata Rajka Bunjevac.

Bačićevi zakoni u ovom obliku sada će po drugi put u sabor.