FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PITAMO VAS /

Očekujete li da će papa LAV XIV. posjetiti Hrvatsku?

Očekujete li da će papa LAV XIV. posjetiti Hrvatsku?
×
Foto: Handout/afp/profimedia

Nakon hrvatskog predsjednika, premijer Andrej Plenković je još jednom uputio papi poziv da posjeti Hrvatsku

5.12.2025.
12:54
RTL Danas
Handout/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Svetoj Stolici, sastao se s papom Lavom XIV. Plenković je na audijenciju kod pape stigao s cijelom obitelji, suprugom i troje djece, a u hrvatskoj delegaciji bili su i ministri Medved, Šipić i Obuljen Koržinek.

Papi je poklonio monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova diljem Hrvatske.

Premijer je još jednom uputio papi poziv da posjeti Hrvatsku, što je već učinio i predsjednik Zoran Milanović i Hrvatska biskupska konferencija.

U temi dana nas zanimaOčekujete li da će papa LAV XIV. posjetiti Hrvatsku?

Najzanimljivije komentare koje ostavite na Facebook stranici našeg portrala NET.hr objavit ćemo u 16.30.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković se sastaje s papom, poznato je i što će mu pokloniti:

Andrej PlenkovićPapa Lav XivHrvatskaZoran Milanović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PITAMO VAS /
Očekujete li da će papa LAV XIV. posjetiti Hrvatsku?