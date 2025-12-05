Premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Svetoj Stolici, sastao se s papom Lavom XIV. Plenković je na audijenciju kod pape stigao s cijelom obitelji, suprugom i troje djece, a u hrvatskoj delegaciji bili su i ministri Medved, Šipić i Obuljen Koržinek.

Papi je poklonio monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova diljem Hrvatske.

Premijer je još jednom uputio papi poziv da posjeti Hrvatsku, što je već učinio i predsjednik Zoran Milanović i Hrvatska biskupska konferencija.

U temi dana nas zanima: Očekujete li da će papa LAV XIV. posjetiti Hrvatsku?

