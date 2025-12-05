Domagoj Jakopović Ribafish u podcastu 'Offline' progovorio o najtežem razdoblju svog života

EMOTIVAN RAZGOVOR /

Poznati bloger, gastro stručnjak i putopisac Domagoj Jakopović Ribafish gostovao je u podcastu "Offline" Ivane Ivande Rožić, gdje je otvorio dušu o najtežem razdoblju svog života – tragičnom gubitku sina Roka.

U iznimno emotivnom i inspirativnom razgovoru, Ribafish je ispričao kako je iz najdublje tame i očaja pronašao snagu ne samo za nastavak, već i za stvaranje jednog od najljepših i najhumanijih projekata u Hrvatskoj – RokOtoka.

Njegova priča svjedočanstvo je o nevjerojatnoj snazi ljudskog duha i o tome kako se obećanje dano sinu može pretvoriti u nadu za generacije koje dolaze.