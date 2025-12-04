Obrvan: 'Trebalo se dobro posložiti nakon spoznaje da ćemo nastaviti u President Cupu'

RUKOMETAŠICE NA SP-U /

Hrvatske rukometašice stigle su do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu u borbi za poredak od 25. do 32. mjesta. Hrvatska je u prvom kolu President Cupa uvjerljivo svladala Iran. Bilo je čak 38:9. Hrvatska je jedina europska reprezentacija koja se našla u društvu osam najslabijih reprezentacija na ovom prvenstvu i tu je apsolutni favorit. Bila je to potpuno jednosmjerna utakmica u kojoj su Iranke do prvog pogotka došle tek u 16. minuti, a u prvom poluvremenu samo su triput uspjele svladati raspoloženu Luciju Bešen. Sljedeći suparnik bit će nam Urugvaj u subotu od 11 sati uz izravan prijenos na RTL-u 2, a potom u ponedjeljak slijedi i dvoboj protiv Paragvaja.