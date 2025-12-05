Na intenzivnoj u Splitu još traje borba za život policajca: 'Uvijek je bio spreman pomoći'

'BARBA KRIŽAN' /

Na jedinici intenzivnog liječenja u Kliničkom bolničkom centru Split traje borba za život splitskog policajca, poznatog među sugrađanima kao barba Križan. Njegov doprinos zajednici osvojio je srca građana, zbog čega mu sada cijeli grad pruža neizmjernu podršku.

Anka Đikić, ravnateljica dječjeg vrtića Udruge Anđeli, prisjetila se trenutka kada je policajac prvi put došao pomoći u situaciji s osobom opasnom po djecu. "Nikada ne zovi 112, nego mene izravno," rekao joj je s povjerenjem barba Križan, s kojim je veza postala neraskidiva.

Nije samo policajac na dužnosti, već i oslonac građanima, kaže Anka. Barba Križan je uvijek bio spreman pomoći, a čak je odbijao ići u mirovinu kako bi mogao biti tu za svoj grad.

Vijest o brutalnom napadu na Bilicama potresla je Split, ali i cijelu Hrvatsku. Ministri, gradonačelnik i mnogi drugi jasno su izrazili šok i žaljenje te izrazili nadu u oporavak voljenog policajca.

Samo 18-godišnji napadač ostavio je Splićane u nevjerici i zgražanju. "Ako je netko naumio učiniti zlo, zabrane ga neće spriječiti," rekao je Josip Pavelini, dok drugi građani komentiraju kako je društvo postalo otuđeno.

Napadač je nakon uhićenja odveden na Odjel psihijatrije, dok građani Splita i dalje vode svoje molitve i misli prema oporavku njihovog voljenog barba Križana.