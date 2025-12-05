Plenković se susreo s papom u Vatikanu, doznajemo detalje: 'Jedno je bilo zanimljivo'

'NADAMO SE' /

Hrvatski premijer koji je u službenom posjetu Svetoj Stolici, sastao se s papom Lavom XIV. Andrej Plenković je na audijenciju stigao s cijelom obitelji, suprugom i troje djece, a u hrvatskoj delegaciji su, uz ministricu kulture bili i ministri Tomo Medved i Ivan Šipić. Susret je u Vatikanu pratila RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić.

"Nekoliko tema je bilo na repertoaru, uostalom slične su teme kao i u četvrtak kada je premijer bio s tajnikom Svete Stolice. Razgovarali su o odnosim Hrvatske i Vatikana, usuglasili su se da su ti odnosi jako dobri. Isto tako spomenuli su stoljetnu tradiciju, ali i što Hrvatima općenito znači katolička Crkva", ispričala je Ivanda Rožić. Više pogledajte u prilogu