FEMICID /

Policija s dugim cijevima čuva međimursko naselje: Ne znaju što bi ubojica mogao napraviti

Policija i dalje traga za bjeguncem koji je sinoć u romskom naselju u Međimurju, jednu ženu ubio, a drugoj se bore za život. Objavili su i njegovu fotografiju te poručili da je naoružan i opasan. Riječ je 40-godišnjaku koji u svom dosjeu već ima 35 kaznenih djela. 

Sve se odvilo nešto prije 21 sat u Murskom Središću. Mjestom Sitnice odjekivali su pucnji, a policija je na mjestu događaja zatekla dvije žene s prostrjelnim ranama - trudna 28-godišnjakinja je preminula u bolnici, dok je njezina godinu dana starija sestra, ujedno i njegova nevjenčana supruga, teško ozlijeđena. U potragu za njim uključeni su i slovenski specijalci.  Više pogledajte u prilogu Borisa Miševića.

 

 

5.12.2025.
17:01
RTL Danas
MeđimurjeFemicidUbojstvoMursko Središće
