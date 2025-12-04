FREEMAIL
OŠTRA KRITIKA /

Akademik razotkrio rupe u novom Bačićevom zakonu: 'To je naprosto opasno'

'Mudro je odgoditi donošenje zakona i to nije slabost, već da je slabost donijeti ga nedorečenog', smatra naš sugovornik

4.12.2025.
21:29
Nikolina Radić
Rijetko je koji zakonski prijedlog ujedinio oporbu i struku i tako glasno kritizirao Vladu, kao paket zakona o gradnji ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića

Dok se optužbe nižu, od pogodovanja investitorima do oduzimanja ovlasti gradovima, iz Vlade i dalje ne odustaju. 

Oštra kritika ministru graditeljstva stigla je i od Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koje Bačić poziva na sastanak. Razgovarali smo s Nikolom Bašićem, akademikom i predsjednikom Znanstvenog vijeća za turizam i prostor. 

Akademik o opasnosti

"Opasne su tihe transformacije koje su sveprisutne i jako raširene. Kroz određeni proces i određen broj godina, vi ustvari potpuno transformirate, preoblikujete ambijent. To više nije ono što je izvorno bilo, to je sada nešto drugo, nešto što nije prepoznatljivo, što nije naše. Za zemlju koja živi od turizma, kojoj je turizam prva ekonomija to je naprosto opasno", tvrdi akademik. 

"To je zaista najopasnije što dolazi iz ovog Zakona. Nije to ovaj Zakon utemeljio, vuče se to još od prethodnih zakona. To znači da možete manipulirati s poljoprivrednim zemljištem i pretvarati ga u nekretninu. I to sada, pazite na koji način - vlasništvom, isključivo vlasničkom legitimacijom. 'Ja sam vlasnik velike čestice i ja smijem graditi'. Ti si vlasnik i svaka tebi čast, ali što ćeš proizvesti kroz pet, 10, 20 godina u ukupnom krajoliku i na što će on ličiti? To je pitanje", slikovito opisuje Bašić. 

S obzirom na to da je pismo direktno adresirano na premijera Andreja Plenkovića, pitali smo očekuje li zaista povlačenje zakonskih prijedloga. "Ne znam, ali držim sljedeće - mudro je odgoditi donošenje zakona i to nije slabost, već da je slabost donijeti ga nedorečenog", poručuje naš sugovornik. 

Branko BačićGradnjaAkademikNikola Bašić
