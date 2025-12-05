FREEMAIL
'HIPODROM I NAROD SU SPREMNI' /

Pitali smo vas očekujete li da će papa posjetiti Hrvatsku: Neki odgovori su iznenadili

Premijer je još jednom uputio papi poziv da posjeti Hrvatsku, što je već učinio i predsjednik Zoran Milanović i Hrvatska biskupska konferencija

5.12.2025.
17:22
RTL Danas
Vatican Media
Premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Svetoj Stolici, sastao se s papom Lavom XIV. Plenković je na audijenciju kod pape stigao s cijelom obitelji, suprugom i troje djece, a u hrvatskoj delegaciji bili su i ministri Tomo Medved, Ivan Šipić i Nina Obuljen Koržinek.

Papi je poklonio monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka koje su identificirane u 40 ustanova diljem Hrvatske.

Premijer je još jednom uputio papi poziv da posjeti Hrvatsku, što je već učinio i predsjednik Zoran Milanović i Hrvatska biskupska konferencija.

Pitali smo vas

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Očekujete li da će papa Lav XIV. posjetiti Hrvatsku?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

"U dogledno vrijeme hoće. Zna za nas, posjetili su ga i premijer i predsjednik. Pa, Hrvatska debelo plaća Vatikanske ugovore, zar ne?!", misli Lidija Novak.

"Hipodrom je spreman. I narod", piše Marko Turas.

"Teško. Hrvatska je Vatikanu bila zanimljiva isključivo zbog interesa. Sada su neke druge države važnije od Hrvatske", smatra Ivanka Žakman.

Andrej PlenkovićPitamo VasPapa Lav Xiv.Tema Dana
