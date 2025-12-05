FREEMAIL
'TEŠKO' /

Plenković pozvao papu Lava XIV. u posjet. Evo što Hrvati misle o tome

Premijer Andrej Plenković koji je u službenom posjetu Svetoj Stolici, sastao se s papom Lavom XIV. Plenković je na audijenciju kod pape stigao s cijelom obitelji, suprugom i troje djece, a u hrvatskoj delegaciji bili su i ministri Tomo Medved, Ivan Šipić i Nina Obuljen Koržinek. U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Očekujete li da će papa Lav XIV. posjetiti Hrvatsku?"

Vaše odgovore pogledajte u prilogu

5.12.2025.
17:22
RTL Danas
Tema DanaPitamo VasAndrej PlenkovićPapa Lav Xiv.
