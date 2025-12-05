Ubojica ima čak 35 prijava, 15 presuda i trebao je biti u zatvoru! Zašto nije zaustavljen?

I dok Romi iz Međimurja šalju poruku da postupci jednog nisu postupci cijele zajednice - sve više se postavlja pitanje - tko je doista kriv za ovaj zločin? Ubojica je recidivist. Ima 35 prijava i u trenutku tragedije trebao je biti u zatvoru na izdržavanju kazne od godinu dana zbog krađe.

Upravo je danas bio susret međimurskog župana u ministarstvu policije zbog učestalih problema na sjeveru Hrvatske.

"U romskim naseljima ima puno oružja, ima puno droge i lihvarenja. Ako netko ima 35 prijava policije, a nema sankcije od pravosuđa, onda sustav ne funkcionira. Potrebna je snažnija represija i aktivnije pravosuđe", rekao je međimurski župan Matija Posavac.

Iza počinitelja 15 presuda

Neslužbeno iza imena počinitelja stoji i 15 presuda od kojih je, kako doznajemo - dio uvjetno. Na pitanje tko je zakazao je li i pravosuđe - ministar Damir Habijan odgovara: "U ovom konkretnom kaznenom dijelu ili bilo kojem drugom kaznenom djelu, treba uzeti širi kontekst. Više je dionika od pravosuđa. Pravosuđe je ono ja bih rekao ono koje dolazi na kraju".

Odvjetnica koja je s inicijativom "Spasi me" inzistirala na uvođenju femicida u Kazneni zakon - upire prstom u cijeli sustav.

"Za tu ženu više nama spasa. Imamo veliki problem koji očito i veliki dio javnosti ali i struke ne priznaje, a to je da su žene ugrožena vrsta. Nažalost 2025. godina u zemlji Europske unije su žene ugrožena vrsta i barem jedna mjesečno, a mislim da je i veća brojka, izgubi život", rekla je Una Zečević Šeparović.

'Mi moramo u sveobuhvatnu reformu'

Problemi nisu od jučer - upozorili su upravo danas na sastanku vezanom uz problema romske nacionalne manjine u Međimurskoj županiji. Je li se ovo moglo spriječiti?

"Kada govorimo generalno o ovakvim situacijama pravi način da se ovo spriječi - nema jamstva. Dok se ne dogodi uvijek se možemo vratiti prevenciji", rekao je ministar Davor Božinović.

A ovakav događaj je 17. ove godine.

"Očekujem da suci normativni okvir primjenjuju u ovakvim slučajevima najoštrije i dosuđuju maksimalne kazne", rekao je ministar Habijan.

Prošle godine u Kazneni zakon uveden je članak kojim je za femicid predviđena kazna zatvora i do 40 godina.

"Mi moramo u sveobuhvatnu reformu, svih sustava koji dolaze u dodir sa žrtvom napraviti i uvesti sve alate koje nam pruža i EU i razni provedeni stručni radovi, analize, kako bi prevenirali femicid odnosno prepoznali ponašanja koja mu prethode pa bi ga na taj način spriječili", rekla je Zečević Šeparović.

Do sada je za femicid podignuto sedam optužnica. Od toga su četiri presude od kojih dvije pravomoćne.