Plenković sa suprugom i djecom posjetio Papu: Razmijenili su zanimljive poklone

SUSRET U VATIKANU /

Premijer Andrej Plenković, zajedno sa suprugom i troje djece, susreo se prvi put službeno s papom Lavom 14. u Vatikanu. Susret je obilježio srdačan razgovor prepun zanimljivih tema, uključujući i potencijalni papin posjet Hrvatskoj.

Plenković je naglasio kako bi mu bilo drago kada bi papa posjetio Hrvatsku, ali nije inzistirao na terminu, već je to istaknuo kao gestu dobre volje. "Bilo bi mi drago kada mu to planovi i okolnosti omoguće da posjeti Hrvatsku koja teško da može bit bliže. Nisam ni inzistirao na nekom terminu, to je jedna gesta."

Tijekom polusatne audijencije, povela se rasprava o Ukrajini te susjednoj Bosni i Hercegovini, a premijer je pohvalio papinu dobro informiranost o regiji. "Postoji čitav niz važnih suradnika Svetog Oca koji su Hrvati i neki i porijeklom iz BIH s kojima on godinama surađuje na crkvenim temama."

Plenković je papi poklonio monografiju "Incunabula Croatica" u kojoj se nalazi 96 hrvatskih inkunabula, dok je papa uzvratio brončanim prikazom Trojstva.

Premijer je naglasio da su odnosi između Hrvatske i Vatikana izvrsni te je istaknuo papinu duhovitost i toplinu. Plenkovićeva djeca također su bila impresionirana susretom, a premijer je načinio uspomene za mališane s posljednjim danim krunicama od pape.

Hrvatska delegacija uključivala je i ministre Medveda, Obuljen Koržinek i Šipića, a fotografije sa susreta dodatno su obogatile ovaj događaj.

Na pitanje o proglašenju svetim Alojzija Stepinca, Plenković je to komentirao kao stvar crkve, naglašavajući da hrvatski narod Stepinca već smatra svetim. Svoj posjet Vatikanu premijer završava svetom misom i posjetom Hrvatskom zavodu svetog Jeronima.