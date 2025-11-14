Ksenija iz 'Ljubav je na selu' ispričala što se stvarno dogodilo na prvom spoju s Josipom

Ksenija koju pratimo u emisiji ''Ljubav je na selu'' na RTL-u i platformi Voyo je za RTL.hr ispričala kako je doživjela sve što se odvijalo pred kamerama i koliko ju je njihov prvi susret zapravo iznenadio.

"Pratim svaku epizodu i stvarno sam prezadovoljna", kaže na početku, pa otkriva da joj je prvi spoj ostao posebno upečatljiv.

"Jako dobro ga se sjećam. Trema me pojela, nisam znala što očekivati. Sve se događalo potpuno spontano, nisam se uopće pripremala", prisjeća se.

Ksenija o Josipu: 'Kemija je bila tu od prvog trena'

Umjesto ukočenosti, kod Ksenije je proradio smijeh. Od prvih minuta spoj je bio opušten, uz puno šale i zadirkivanja na Josipov račun.

"Naš prvi spoj bio je baš zabavan. Malo sam ga zezala. Kad me uhvati trema, moj obrambeni mehanizam je humor", kaže za RTL.hr uz osmijeh. Iza šala, ipak, krila se jasna povezanost. "Kemija je bila tu od prvog trena. Sve je išlo nekako prirodno, osjećala sam se kao da ga već poznajem."

Zato je danas zabavlja reakcija gledatelja. "Sada pišu po društvenim mrežama da smo se sigurno znali prije showa, ali zaista nismo. Jednostavno smo kliknuli."

Foto: Rtl

Ksenija za RTL.hr priznaje da ju je cijela situacija ugodno zatekla jer nije očekivala da će se uopće nekom otvoriti. "Došla sam s mišlju: ‘Što bude, bit će’. Bila sam uvjerena da se nitko neće istaknuti, ali sam se stvarno iznenadila. Čak me bilo i strah koliko mi se Josip zapravo svidio."

Novu sezonu ''Ljubav je na selu'' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21:20 na RTL-u, a epizode su dostupne dan ranije na platformi Voyo.

