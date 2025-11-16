Dan kad je krenula tužna kolona djece, žena i staraca: Iz Slunja je '91 u progonstvo otišlo 15.000 ljudi

SPAŠAVALI ŽIVOTE /

U Slunju je obilježena tužna obljetnica, 34. godine od progonstva na početku Domovinskog rata. Tih je dana iz Slunja i okolice krenula kolona od oko 15 tisuća djece, žena, starijih i bolesnika. Spašavali su živote pred srpskim agresorom - i krenuli prema susjednoj Bosni. U spomen na te mučne događaje formirana je kolona sjećanja, predvođena obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja. U Slunju je bio i ministar Tomo Medved.