Napadi se šire, politike se prepucavaju: Stoji li Hrvatska pred ozbiljnom krizom sigurnosti?

Tri puta više policije nego prosvjednika ispred Srpskog narodnog vijeća. Autohtona - Hrvatska stranka prava okupila je dvadesetak osoba zbog neslaganja s izložbom o Dejanu Medakoviću, koautoru Memoranduma SANU-a.

Pojačana prisutnost policije nije slučajnost. Jer incidenti su se posljednja dva tjedna nanizali - od maskiranih huligana na Danima srpske kulture u Zagrebu i Splitu, preko napada na snimatelja N1 baš kao i učenika iz Splita i Zadra koji su došli na Interliber.

Što radi policija, objašnjava ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović: "Mi ćemo nastaviti i u svakom slučaju pojačavati svoje aktivnosti, ali već ovo sada pokazuje da policija reagira u skladu sa svojim ovlastima koje završavaju u trenutku kada policija podnese prijavu".

U Srpskom narodnom vijeću, čiji se kulturni program našao pod napadima, nisu htjeli komentirati je li riječ o narušenoj sigurnosnoj situaciji u zemlji. No jesu u oporbenom SDP-u. "Nesumnjivo da nam je sigurnost manja nego prošle godine. Vjerojatno će neki optimist iz Vlade reći da nam je bolja nego na Bliskom Istoku. Ali to ne mijenja činjenicu da imamo niz incidenata, da je krenulo sa Srbima, a sad su na red došli ovi koji pričaju hrvatski, ali s malo drugačijim naglaskom", kaže Arsen Bauk iz SDP-a..

Povezani incidenti?

Za SDP su incidenti povezani, a potpuno suprotno tvrde u vladajućoj stranci, Domovinskom pokretu. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj, kažu, nije ugrožena niti ima poveznice među događajima. "Ljevica stvara histeriju od Thompsonovog koncerta u Zagrebu i vija Ustaše po Zagrebu. Prekida u Rijeci predstavu, njihovi aktivnisti koji se prikazuju kao antifašisti. A podsjetit ću i da su njihovi aktivisti htjeli zaustaviti mimohod u Zagrebu kada su legli pred tenkove", objašnjava Stipo Mlinarić iz DP-a.

Sve bi se zaustavilo kad bi vladajući bez "ali" osudili nasilje, ustraju u SDP-u. "To je jedan logičan nastavak koji se dogodio zbog činjenja ili nečinjenja Vlade na zaustavljanju ili jasnoj osudi stvari koje su se događale prije, a koje su promovirile jednu vrstu nasilja ili režima koji su promovirali jednu vrstu nasilja", dodaje Bauk.

Premijer Andrej Plenković danas je bez komentara. Prije tri dana najavio je da očekuje smirivanje situacije: "Nismo mi ti koji dižu te tenzije. Tenzije su dizali nakon tih koncerata početkom srpna i kolovoza predstavnici ljevice. Jedan velik dio medija ih je pratio u tome i intenzivirao i napuhavao tu temu do mjere koja nije primjerena".

Primjereno ili ne, desničari koji su pod jakim policijskim mjerama jutros prosvjedovali ispred SNV-a, novo okupljanje najavili su za 28. prosinca, ispred stana gradonačelnika Zagreba. Razlog - jer ne dopuštaju drugi koncert Thompsonu u Areni. Tomašević se o ovome nije oglasio niti nam je zagrebačka policija potvrdila jesu li dali dozvolu za ovaj prosvjed.