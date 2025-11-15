Hrvati šokirani napadom na maloljetnike iz Zadra: 'To je bio iznenadni, podli napad iz zasjede'

Nastavlja se zabrinjavajući val nasilja. Dva dana nakon napada na splitske srednjoškolce na trgu bana Jelačića, grupa mladih skrivenih iza "fantomki" i kapuljača napala je i zadarske srednjoškolce koji su došli na Interliber. Uhićeni maloljetni napadač je iz Šibenika i već je prijavljivan za nasilje.

Napad na zadarske srednjoškolce sinoć je parkiralište Interlibera pretvorio u scenu s rotirkama policije i hitne, a sajmom knjiga i danas patroliraju specijalci.

"Sve to proizlazi iz kućnog odgoja. Dica se sama zakače radi gluposti starijih. To je sve odraz ovih događanja, svega što se događa u našoj državi, mladi to kupe kao spužva i to je to", kaže Zadranin Ivan Grozdanić, a mlada majka iz Zadra Anđelina Pifat dodaje:

"Mislim da svi trebaju biti educirani za takve neke stvari, da trebaju znati što napraviti u tijeku takve neke situacije i da se priča o tome. Ja mislim da ne treba ništa, pa niti to ne treba zataškavati."

Napad na mlade Zadrane

Napad na trojicu mladih Zadrana dogodio se netom prije povratka 90-ero učenika i 12-ero nastavnika kući. Napadači su iskočili iz mraka.

"To je bio iznenadni, podli napad, zasjeda. Ali, Želim pohvaliti moje nastavnike i prije svega učenike koji u tom datom momentu nisu ni na koji način niti pokušali uzvratiti niti su željeli. Bili su mirni, odstajali su taj dio. To je ono što je pridonijelo da je sve prošlo ajmo reći s minimalnom štetom iako je šteta uvijek ogromna ", kaže Tihomir Tomčić, ravnatelj Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar i dodaje kako nikada u 30 godina ravnateljskog staža nije bio ovako tužan.

"Mislim da nikad nisam bi ogorčen kao sad jer se pitam, ljudi moji, gdje smo mi sebe doveli da danas od straha ne možete više slati učenike iz Dalmacije u Zagreb i obrnuto iz Zagreba u Dalmaciju, bez straha da će se nešto desiti, da će ih netko napasti. Pitam se stvarno kud mi to idemo? To je tako tužno, to je pretužno", kazao je.

Pireveden jedan napadač

Jedan napadač je priveden. "S obzirom da je osoba također maloljetnik i da je s adresom u Šibeniku, on se u ovom trenutku vozi prema Šibeniku i tamo će biti predan pritvorskom nadzorniku", kazao je ministar policije Davor Božinović (HDZ) i pojasnio da je riječ o recidivistu: "I ova mlada osoba je evidentirana za počinjenje kaznenih djela, dva nasilna kaznena djela prošle godine, također prema maloljetnicima."

Ravnateljica zadarske gimnazije je u kurikul uvrstila tek odlazak maturanata na Smotru sveučilišta u Zagreb, a odlasci na Interliber su privremeno obustavljeni zadnjih godina radi jednog ranijeg neugodnog iskustva.

"Prije četiri godine na Interliberu u Zagrebu skoro je došlo do jednog naguravanja između skupine iz Zagreba i naših učenika, ali pravovaljanom intervencijom tadašnje razrednice, pa i samih učenika, fala bogu nije došlo do nekog većeg sukoba", pojašnjava ravnateljica Gimnazije Jurja Barakovića Zadar, Jelena Marasović Štefančić, povod obustavi organiziranog odlaska na sajam knjiga koji se u posljednje vrijeme pomalo počeo doživljavati prvenstveno kao izlet u Zagreb.

Apsurd da se fokus sa sajma knjiga prebacio u druge sfere svjedoči i broj interventnih policajaca među ljubiteljima knjiga.

"Trebali bi se vjerojatno političari potruditi da tenzije smire. Nepotrebno je to. Ja mislim da to netko pumpa izvana", smatra Zagrepčanin Bare, a njegova sugrađanka rezimira neugodan roditeljski osjećaj: "Majka sam četvero malodobne djece koji su školarci i ne, uopće se ne osjećamo sigurno i strahujem kad djeca sama idu u školu jer radimo, ne možemo ih voziti."

"Ja mislim da se nasilje nikako ne može opravdati, da se mora kažnjavati i da nema izlike, nema iznimke i to je to", zaključuje Zadranin Marko. Jer zabrinjavajući niz incidenata potrebno je što prije zaustaviti.