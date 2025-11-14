Napad na dvije mlađe osobe kod Velesajma: Doznajemo detalje

U 16.45 sati, u blizini zagrebačkog Velesajma, gdje se održava Interliber, dogodio se novi fizički napad na dvije mlađe osobe.

Naime, kako doznaje RTL Danas, skupina mladića napala je dvije mlađe osobe. Policija nije mogla potvrditi da su u pitanju maloljetnici.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem trenutno je pod nadzorom policije, potvrđeno nam je iz Policijske uprave zagrebačke.

Na mjestu događaja su policija i Hitna pomoć.

