INCIDENT U ZAGREBU /

Napad na dvije mlađe osobe kod Velesajma: Doznajemo detalje

Napad na dvije mlađe osobe kod Velesajma: Doznajemo detalje
Foto: Ilustracija: Pixsell

Istraga je u tijeku i utvrđuju se sve okolnosti

14.11.2025.
18:33
danas.hr
Ilustracija: Pixsell
U 16.45 sati, u blizini zagrebačkog Velesajma, gdje se održava Interliber, dogodio se novi fizički napad na dvije mlađe osobe.

Naime, kako doznaje RTL Danas, skupina mladića napala je dvije mlađe osobe. Policija nije mogla potvrditi da su u pitanju maloljetnici.

Jedna osoba koja se dovodi u vezu s događajem trenutno je pod nadzorom policije, potvrđeno nam je iz Policijske uprave zagrebačke.  

Na mjestu događaja su policija i Hitna pomoć.

POGLEDAJTE VIDEO: Svi pritvoreni nakon incidenta u Splitu izlaze na slobodu, evo što kažu odvjetnici:

NapadVelesajamZagreb
