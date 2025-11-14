Prvi takav slučaj u Hrvatskoj: Maloljetnici u nanogvicama, evo kada će moći napuštati kuću

Ukinut je istražni zatvor za devetoricu koji se sumnjiče da su 3. studenog prekinuli okupljanje u sklopu Dana srpske kulture u Splitu. Vijeće je usvojilo žalbe branitelja i ukinut im je istražni zatvor pa će se u nastavku postupka braniti sa slobode. To ne prejudicira njihovu krivnju, poručuju sa Županijskog suda u Splitu.

Podsjetimo, veća skupina muškaraca nije dopustila održavanje manifestacije na kojoj je trebao nastupiti zbor umirovljenica te dječji folklor iz Novog Sada. Okupljene umirovljenike i djecu, muškarci u crnom Ispratili su uz povike 'Za dom spremni' i 'Ovo je Hrvatska'. Evo što kažu odvjetnici puštenih.

"Vijeće je u cijelosti prihvatilo stavove naših žalbi. Ukinuo je istražni zatvor, za svu devetoricu osumnjičenih nije izdalo nikakvu mjeru opreza. Dakle, utvrđeno je da nema temelja, nema osnova ni po članku 123. stavak 1. točka 2., točka 3. za daljnje zadržavanje u istražnom. Sve to upravo na tragu onoga što smo mi od prvog dana govorili od početka", rekao je odvjetnik Vinko Ljubičić.

"Moj branjenik tvrdi da s predmetnim događajima nije imao nikakve veze. Štoviše, takve događaje ni na jedan način ne podržava, niti ih odobrava. On se nije našao na mjestu događaja, nego u blizini mjesta događaja gdje se nalazi svakoga dana svog života, jer tamo naprosto živi i boravi. Kad su vidjeli da se nešto događa, on i prijatelji iz kvarta išli su onako pogledati iz znatiželje, zbog čega je došlo 50 ili 100 ljudi maskiranih u crno. I sam su događaje promatrali s više od 30 metara udaljenosti. U tom događaju nisu ni na koji način sudjelovali niti su ga podržavali", rekao je odvjetnica Anamarija Ljubičić Kuzmanić.

Kućni pritvor putem nanogice

Trojici 16-godišnjaka koji se sumnjiče da su u srijedu poslijepodne na Trgu bana Jelačića fizički napali učenike iz Splita, određen je kućni pritvor nadziran putem nanogice.

No, prema odluci suca istrage zagrebačkog Županijskog suda u Zagrebu trojac je prvo upućen u remetinečki zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Ondje će ostati najdulje 15 dana dok probacijska služba ne obavi razgovore s njihovim ukućanima, provjeri uvjete u njihovim domovima te zatraži pristanak ukućana kako bi se provodila mjera elektroničkog nadzora putem nanogice.

Na sudu kažu kako je ovo prvi slučaj u kojem će nanogvicu nositi maloljetnici koji će kuću smjeti napuštati samo u hitnim slučajevima ili zbog odlaska na sud.