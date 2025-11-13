Što se dogodilo na Trgu gdje su se potukli srednjoškolci? 'Kad su čuli da su iz Splita, stvorilo ih se tridesetak'

Masovna tučnjava mlađih osoba na zagrebačkom glavnom trgu nije posljedica navijačkih sukoba, već se dogodio napad na učenike dviju srednjih škola iz Splita koje su došle na jednodnevni izlet u Zagreb, odnosno na Interliber.

"Prema informacijama kojima raspolažemo, dio učenika je nakon posjeta sajmu, u slobodno vrijeme, bio napadnut od strane za sada nepoznate skupine mlađih osoba", potvrdila nam je ravnateljica Pomorske škole Split, Mirela Žižić. Dodala je i da nitko nije teže ozlijeđen.

"Odmah je pozvana policija, nekim učenicima je pružena pomoć te su obaviješteni roditelji i sve nadležne institucije", rekla je Žižić.

Napali su ih kad su čuli da su iz Splita

Tportal je razgovarao s nekim učenicima koji su potvrdili da je na udaru huligana bilo 15-ak djece od prvog do četvrtog srednje.

"Nisu napadnuti nogometni navijači, nego obični učenici koji su bili na izletu u Zagrebu. Stajali su na Trgu i prišao im je jedan koji ih je pitao odakle su. Kada je čuo – 'iz Splita', stvorilo se njih tridesetak koji su napali. Neki su bili naoružani rekvizitima i palicama", rekao je jedan od učenika za Tportal.

Iako su učenici i škola potvrdili da se radi o napadu, policija i dalje koristi termin 'sukob'.

"Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da su u vezi s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama", izvijestili su iz policije.

Dvoje djece završilo u Klaićevoj

Nakon tučnjave hospitalizirano je dvoje djece, a v.d. ravnateljica iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj za Slobodnu Dalmaciju je potvrdila da su stabilno.

"Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati hoće li oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb", rekla je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak.

Osim iz Pomorske škole, napadnuti su i učenici Komercijalno-trgovačke škole iz Splita iz koje se još nisu oglasili o incidentu.

