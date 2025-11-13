U Zagrebu napadnuti splitski srednjoškolci? Iz bolnice otkrili kakvo je stanje ozlijeđenih

Na glavnom zagrebačkom trgu jučer je došlo do masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo više mlađih osoba obučenih u crno. Iako je sukob trajao kratko, prolaznici su ostali zatečeni situacijom.

Nakon tučnjave su se mladići razbježali po okolnim ulicama, a iz PU zagrebačke potvrdili su da je privedeno nekoliko mlađih osoba povezanih sa slučajem.

"Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da su u vezi s navedenim događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama", izvijestili su iz policije.

Splitski srednjoškolci zadržani u bolnici

Iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj za Slobodnu Dalmaciju su potvrdili da su ozlijeđeni mladići stabilno.

"Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati hoće li oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb", rekla je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v.d. ravnateljica Klaićeve.

Potvrdila je i da su ustanovljene ozljede tijela, glave i lica koje su kvalificirane kao lakše ozljede.

"Njihovo opće zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svijesti, kontaktibilni, takvi su i zaprimljeni u bolnicu. Osim njih još je jedan mladić zatražio pomoć u našoj bolnici, obrađen je i pušten kući. No, konačna klasifikacija ozljeda kod dvojice mladića, ovisit će o nalazu MSCT-a", rekla je Hojsak.

Napali splitske srednjoškolce?

Zagrebačka policija provodi kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

Prema neslužbenim informacijama, maskirani su napadači nasrnuli na učenike jedne splitske srednje škole koji su došli na Interliber.

