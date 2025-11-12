Pogledajte masovnu tučnjavu maskiranih mladića u centru Zagreba: Policija ih je brzo pronašla

'NEDOPUSTIVO' /
Napadnuta ekipa N1 televizije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu: Policija pronašla napadača!
U tijeku je kriminalističko istraživanje
Veći broj maskiranih mlađih osoba obučenih u crno sukobio se u srijedu poslijepodne na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Policijska uprava zagrebačka (PUZ) izvijestila je da je sukob počeo oko 16 sati te da nije dugo trajao.
Mladići su se nakon tučnjave razbježali po okolnim ulicama, a policajci su na nekoliko lokacija primijetili manje grupe osoba za koje su posumnjali da su povezani s incidentom.
U priopćenju policija dodaje da se pod nadzorom policije u službenim prostorijama nalazi više mlađih osoba.
Sve okolnosti događaja nastoje se odrediti kriminalističkim istraživanje koje je u tijeku.
Snimku sukoba pogledajte na vrhu članka