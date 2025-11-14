Maloljetnici koji su tukli učenike iz Splita dobivaju nanogvicu: Određen im je kućni pritvor

Trojici maloljetnika koji su u srijedu sudjelovali u tučnjavi na zagrebačkom Trgu bana Jelačića određen je takozvani istražni zatvor u domu, piše Jutarnji list.

Isprva su završili u Remetincu, no očekuje se da će uskoro dobiti nanogvicu koja će kontrolirati njihovo kretanje i sprečavati ih da napuste kućnu adresu.

Riječ je o mjeri koju hrvatski zakon poznaje već dulje vrijeme, no nije se provodila do unazad otprilike dvije godine zbog tehničkih nedostataka. Prije svega, postojali su problemi s nabavom uređaja pa se istražni zatvor u domu nije ni određivao. Isto tako, kućanstvo mora imati Wi-Fi jer se nanogvica umrežuje upravo preko tog uređaja i šalje signale da se osoba koja ju nosi nalazi na području kuće.

Ozlijeđena trojica maloljetnika

Podsjetimo, tučnjava više mlađih osoba izbila je na Trgu 12. studenog oko 16.20 sati. Napadnuti su bili srednjoškolci iz Splita koji su došli na Interliber, a ozljede su zadobila trojica maloljetnika.

Napadači su se dali u bijeg, no policajci su na Glavnom željezničkom kolodvoru pronašli i priveli četvoricu mladića za koje su posumnjali da su povezani s navedenim sukobom. Trojica su predana pritvorskom nadzorniku, a četvrti je pušten jer nije bilo dovoljno dokaza.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte snimku tučnjave maskiranih mladića u centru Zagreba