NAKON MAGLE I JUŽINE /

Meteorologinja najavila naglu promjenu vremena, evo kad nam stižu kiša i snijeg

Nakon tjedna u znaku magle, vikend protječe uz južinu i iznadprosječnu toplinu. Tlak zraka je u padu ispred poremećaja koji nam se približava sa zapada i koji će nam na samom početku novog tjedna donijeti veću promjenu vremena, prvo kišu, lokalno i obilnu, a onda uz nagli pad temperature moguće i snijeg.

U nedjelju prijepodne u većini predjela od jutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a oblačnije će biti na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje će biti i povremene kiše. Puhat će umjeren, u gorju na udare i jak jugozapadnjak, a uz obalu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura na istoku i u dalmatinskoj Zagori od 2 do 6, u ostatku između 10 i 15.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, povremeno će biti i promjenjive naoblake. Uz većinom umjeren jugozapadnjak dnevna temperatura od 18 do 21 stupanj. U Dalmaciji djelomice sunčano, jugo će jačati pa će krajem dana biti jako i olujno, a temperatura između 17 i 20 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju promjenjivo, mjestimice i pretežno oblačno, a povremeno će biti i kiše, navečer i u noći na ponedjeljak moguće i izraženijih pljuskova. U gorju na udare jak jugozapadnjak, a na moru umjeren i jak, navečer i olujan južni vjetar. Temperatura u gorju od 11 do 16, a uz obalu i do 18 stupnjeva. Kakvo nas vrijeme očekuje početkom tjedna doznajte u prognozi Damjane Ćurkov Majaroš. Pogledajte video. 

16.11.2025.
6:56
Damjana Ćurkov Majaroš
VrijemeVrijeme DanasVremenska Prognoza
