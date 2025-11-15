'Ako ne znaš šta je bilo' orilo se Frankfurtom': Hrvatske ruže pokorile Arenu

PRAVI SPEKTAKL /

Na 14. Hrvatskoj noći u frankfurtskoj Areni, Hrvatske ruže potpuno su očarale publiku svojom izvedbom. Brojni hitovi orili su se Arenom, a tisuće posjetitelja pjevale su u glas svaku pjesmu. Posjetitelji su uživali u spektakularnom spoju domaće glazbe i zajedništva hrvatske dijaspore, a posebno je emotivna bila izvedba "Ako ne znaš šta je bilo" koju je bend snimio u suradnji s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom.