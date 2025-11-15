FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRAVI SPEKTAKL /

'Ako ne znaš šta je bilo' orilo se Frankfurtom': Hrvatske ruže pokorile Arenu

Na 14. Hrvatskoj noći u frankfurtskoj Areni, Hrvatske ruže potpuno su očarale publiku svojom izvedbom. Brojni hitovi orili su se Arenom, a tisuće posjetitelja pjevale su u glas svaku pjesmu. Posjetitelji su uživali u spektakularnom spoju domaće glazbe i zajedništva hrvatske dijaspore, a posebno je emotivna bila izvedba "Ako ne znaš šta je bilo" koju je bend snimio u suradnji s pjevačem Markom Perkovićem Thompsonom

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
15.11.2025.
22:00
Tonia MalićMilena Dražić
FrankfurtHrvatska NoćKoncert
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx