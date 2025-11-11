Mate Bulić objavio fotografiju sa ženom, imali su važan dan: 'Baka i dida u izlasku'

Legendarni pjevač Mate Bulić, poznat kao "kralj dijaspore", raznježio je svoje pratitelje na Instagramu objavom s važnog obiteljskog slavlja. Sa suprugom Zdravkom pozirao je u elegantnom izdanju, a povod je bio uistinu poseban, što je potaknulo brojne pozitivne komentare.

Na fotografiji nasmijani Mate pozira uz suprugu Zdravku, oboje odjeveni u svečane kombinacije – on u klasičnom crnom odijelu, a ona u elegantnom bijelom. "Kad se baka Zdravka i dida Mate malo srede za izlazak. Krstili smo našeg Tina", napisao je pjevač u opisu, otkrivši da je obitelj slavila krštenje unuka. Ova objava prikazuje Bulića u ulozi ponosnog djeda.

Kraj teškog razdoblja

Naime, Bulić se prije nekoliko godina suočio s teškim zdravstvenim problemima uzrokovanim koronavirusom, zbog čega je proveo nekoliko mjeseci u induciranoj komi. Iako se uspješno oporavio i vratio nastupima, u lipnju ove godine morao je otkazati koncert u Zagrebu zbog neočekivanih zdravstvenih poteškoća. Stoga ova objava, koja ga prikazuje zdravog i okruženog obitelji, ima još veći značaj za njegove vjerne obožavatelje koji su mu u komentarima uputili brojne čestitke i lijepe želje.

Podsjetimo, u kolovozu je radosne vijesti o rođenju unuka objavio na svom Instagram profilu s opisom "Dobro nam došao mali Tin. Uranio si nam, ali svi smo te jedva dočekali. Znaj da imaš najbolju mamu, tatu i velikog brata koji će paziti na tebe, a tvoji dida Mate i baka Zdravka tu su da te razmaze. Volimo te najviše".