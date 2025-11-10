Međimurskom popevkom Marija Vidović i Dubrovački simfonijski orkestar oduševili publiku u Beču

Međimurska popevka﻿, simbol identiteta i ponosa Međimuraca, 8. studenog začula se na pozornici prestižne Zlatne dvorane Musikvereina u Beču. "Počast međimurskoj popevki" bio je spektakularni glazbeni događaj koji je privukao preko 1600 uzvanika iz Austrije i Hrvatske, a po količini emocije koju je, pjevajući modernije izvedbe tradicionalne Međimurske popevke publici prenijela sopranistica Marija Vidović svi su se složili s jednim - bilo je to više od koncerta, bila je to iskrena proslava nematerijalne kulturne baštine Međimurja i najveći kulturni iskorak Hrvatske kulture u Europi. Među brojnim uzvanicima bili su župan Međimurske županije Matija Posavec, izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić sa suprugom, analitičar nogometne reprezentacije Dražen Ladić, zamjenik gradonačelnika grada Dubrovnika dr. Velibor Puzović, sveučilišna profesorica Danijela Gračan, pjevačica Renata Končić Minea, Zlatko Mateša predsjednik HOO-a i državni tajnik u ministarstvu vanjskih poslova Frano Matešić.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

''Ispunjena dvorana bečkog Musikvereina, zahvalna publika, dugotrajni pljesak i puno emocija. pokazali smo koliko međimurska popevka i dalje ima snagu i povezanost sa zavičajem, istovremeno podsjećajući na njezinu vlažnost kao vrijedne kulturne baštine našeg kraja. Međimurje je svojim pjesmama i melodijama, interpretacijama i posebnim aranžmanima, ponovo zaživjelo u srcu Europe, jer Međimurska popevka nije samo pjesma-ona je baština koja nadilazi granice,povezuje ljude i čuva identitet svojeg kraja. Bio je to veliki dan i velika stvar za promociju međimurske i hrvatske kulture- rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec dodajući kako dovesti popevku u jednu od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana znači otvoriti vrata novim oblicima kulturne suradnje, promociji destinacije kroz umjetnost i autentične emocije koje ona nosi. S ovom se konstatacijom složio i Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije, ujedno jedne od organizatora ovog glazbenog spektakla, dodajući. 'Međimurska popevka nije samo pjesma - ona je srž identiteta našega kraja, most između prošlosti i budućnosti, između Međimurja i svijeta. Njezino uvrštenje na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva potvrda je da vrijednosti koje njegujemo stoljećima imaju univerzalnu snagu i poruku''

Foto: Nikola Zoko

"Izuzetno sam sretna i zahvalna što sam imala priliku nastupiti u zlatnoj dvorani Musikvereina s programom koji je posebno skladan za mene. Još mi je veća čast što sam time imala priliku predstaviti hrvatsku kulturu i Međimursku popevku u svjetskoj glazbenoj metropoli Beču, gradu u kojem sam studirala i koji sam izabrala za svoj dom" - rekla je Marija Vidović istaknuta hrvatska sopranistica poznata po glazbenoj eleganciji, tehničkoj preciznosti i sposobnosti da prenese duboku emociju svakoj svojoj izvedbi. Njezin repertoar obuhvaća djela od baroka do suvremenih skladatelja, a redovito surađuje s vodećim orkestrima i ansamblima na međunarodnoj sceni, ostavljajući snažan dojam na publiku i kritiku.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

Uz Mariju Vidović, na koncertu Počast međimurskoj popevki sudjelovao je i Dubrovački simfonijski orkestar, s gotovo stogodišnjom tradicijom, prepoznatljiv je po svojoj umjetničkoj kvaliteti i raznovrsnom repertoaru, spajajući mediteransku tradiciju s europskom glazbom. Orkestrom je ravnao Ivan Hut, glavni dirigent orkestra od 2020., poznat po energičnim izvedbama i sposobnosti da publiku uvede u glazbenu priču, pridonoseći modernom pristupu izvođenju klasične glazbe. Poseban gost večeri bio je Vlatko Stefanovski.

Koncert je počeo uvertirom iz operete Šišmiš﻿ Johanna Straussa II, povodom njegove 200. obljetnice, nakon čega je uslijedio niz tradicionalnih međimurskih popevki u aranžmanima za sopran i simfonijski orkestar (arr. Alex Pashkov) poput „Mura, Mura“, „Međimurje, kak si lepo zeleno“ i „Kaj, kaj, kaj“ Martina Srpaka. Velikim pljeskom su popraćene izvedbe djela „Ljubav se ne trži“, „Nega sonca, nit meseca“ i arija „V Kotoribi cug mašina fučnula & Baruš o Barica“. U drugom dijelu koncerta Marija Vidović je sve dirnula izvedbama tradicionalnih međimurskih popevki poput „Međimurje moj dragi je dom“ i drugih, a concert je završio skladbama Johanna Straussa, uključujući „Jelačić Marsch“ i „Csardas“ iz operete Šišmiš, te Simfonijom br. 4 u F-duru Luke Sorkočevića.

Foto: Nikola Zoko

Foto: Nikola Zoko

"Od srca zahvaljujem gospodinu Rudiju Gruli, Turističkoj zajednici Međimurja, Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču - posebno gospodinu Josipu Špoljariću te bivšem ravnatelju Dubrovačkog simfonijskog orkestra, gospodinu Slobodanu Begiću, na podršci i pomoći u realizaciji ovog iznimnog projekta" - rekla je nakon koncerta vidno zadovoljna Marija dodajući kako je ovaj koncert ujedno je početak svjetske turneje kojom će Međimurska popevka i hrvatska glazba odjeknuti na najvećim svjetskim pozornicama. Tu priču je na svečanom primanju uzvanika u Hrvatskoj ambasadi u Beču potvrdio i Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije najavljujući kako će ova glasovita nematerijalna kulturna baština Međimurja stara gotovo pet stoljeća,popevka koja prati stanovnike Međimurja kroz sve životne trenutke, slavi radost i tugu, uskoro dobiti i svoj kulturni dom u Međimurju - Muzej međimurske popevke čije se otvorenje planira početkom 2026.godine.