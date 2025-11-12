'Hajdemo svi na prosvjed': Evo što građani misle o tvrdnjama Tomaševića o 'Bojnoj Čavoglave'

Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (43) iznio tvrdnje o sudskoj presudi vezanoj za pjesmu Marka Perkovića Thompsona (59) ''Bojna Čavoglave'', uslijedila je reakcija pjevačevog tima, koja je podijelila javnost, ali i njegovih obožavatelja.

U objavi na službenom Instagram profilu, Thompsonov tim oštro je demantirao Tomaševićeve tvrdnje da je Ustavni sud Republike Hrvatske proglasio neustavnom presudu Visokog prekršajnog suda vezanu za spornu pjesmu.

''Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva'', navodi se u priopćenju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Uz to, tim Marka Perkovića napominje da ne postoje sudske zabrane njegovih nastupa u Puli ili bilo kojem drugom gradu, već da se radi o ''odlukama pojedinih lokalnih vlasti''. Što se tiče planiranog koncerta u Areni Zagreb, poručili su da će se očitovati tek nakon što dobiju službeni odgovor Grada Zagreba o zahtjevu za najam prostora.

'Očekujem da Thompson dođe...'

Objava je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. Donosimo neke od komentara:

''Hajdemo svi na prosvjed na trg 28.12., tamo ćemo puštati 'Čavoglave', očekujem da Thompson dođe'', "27. prosinca ćemo ući u Arenu Zagreb i više ne izlaziti do prekosutra. Naravno, cijelo vrijeme uz Thompsonove pjesme", ''Ne smeta im Lepa Brena koja pjeva 'Jugoslovenku', a smeta im Thompson...''

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Sa stilom proslavili Dan samaca: Na darove samima sebi, danas potrošeno 150 milijardi dolara