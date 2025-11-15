RTL u srcu nadzorne baze HAC-a: Nakon stravične vožnje u krivom smjeru otkrili smo kako se spašavaju životi

IZBJEGNUTA KATASTROFA NA DREŽNIKU /

Drama na autocesti A1 kod Karlovca! Na vijaduktu Drežnik samo je srećom izbjegnuta velika tragedija. 76-godišnja gospođa kod Karlovca je ušla na autocestu, ali u pogrešan smjer.

Unatoč upozorenjima, očito nije bila svjesna što radi. Zabila se u prvi automobil koji je nije uspio izbjeći, a nakon toga na njega je naletjelo još jedno vozilo. Gospođa koja je vozila u krivom smjeru, teško je ozlijeđena. Boris Mišević posjetio je bazu HAC-a iz koje se pazi na promet i reagira upravo na ovakve situacije. Više pogledajte u videu