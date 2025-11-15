Tuga i ponos uoči Dana sjećanja: 'Emocije te uzmu da ne znaš kamo bi'

Svečani pozdrav pred Spomen obilježjem s vječnim plamen na Memorijalnom groblju. Tugu i ponos zbog svojih heroja osjećaju i mladi vatrogasci.

„Za mene ovi dani općenito znače stati u tišini, razmisliti o žrtvi, o bolu, patnji onih koji su to prošli da mi danas bili slobodni i imali mir.“ kaže vatrogasac Domagoj Kurbatfinski.

Cvijećem i svijećama odana je počast svim poginulim kolegama vatrogascima i braniteljima.

„Poginuli su kao pripadnici Hrvatske vojske, policije njih 278, dakle jedno sjećanje na prošlost koje je danas tužno, ali s puno ponosa.“ kaže Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik.

Oni koji o tome razmišljaju i kojima je Vukovar u srcu već su počeli dolaziti u grad koji je svojom žrtvom obranio Hrvatsku.

„Vukovar je naša rana kao i Škabrnja, teški su dani, ali to je naša obaveza jer zajedno smo bili 91. sada moramo biti tu i kada su naši prijatelji dali život za Lijepu našu.“ kaže Željko Cesarec iz Zagreba.

'Svake godine emocije te uzmu'

Na Memorijalnom groblju i grupa posjetitelja, djelatnika splitske bolnice. Vukovar kažu budi i sjećanja i emocije.

„Ja sam tada bila cura kada se to događalo pa sam dosta toga i proživjela, ali ovo ovdje to je grozno, tuga velika baš.“ kaže Marija Lončar iz Splita.

Emotivno su, kažu proživljavali sudbinu Vukovara i sve ove godine osjećaju tugu i zahvalnost.

„Ja dođem svake godine, a ovo je prvi puta da sam došao baš u ovo vrijeme kada je 18. na vidiku, inače dođem uvijek prije ili kasnije, ja to volim u miru obaviti onako kako priliči ovoj prigodi ovdje.“ kaže Nedjeljko Mikelić iz Raba.

Osjećaje, kao i prizore s Memorijalnog groblja teško je opisati riječima. Tišina i na Ovčari, mjestu najvećeg zločina gdje je dovedeno i ubijeno više od 200 ranjenih branitelja i civila iz vukovarske bolnice. Danas im se na mjestu masovne grobnice odaje počast.

„Svake godine emocije te uzmu, da ne znaš kamo bi, kuda bi, rasplačemo se svi, oni su nas zadužili, za sve, a posebno branitelji, kapa do poda za sve.“ kaže Slavica Herceg iz Čitluka.

Mnogo posjetitelja i na Vukovarskom vodotornju, simbolu obrane i hrvatskog zajedništva, svjedoku vremena čija priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

„Sad je ono, srce ispunjeno, suprug je bio u Oluji, tako da ono, suosjećamo s ljudima.“ kaže Darinka Harmica iz Goričana.

U ponedjeljak 17. studenog na grobovima poginulih i ubijenih hrvatskih branitelja bit će postavljene ruže i svijeće, a 18. na Dan sjećanja čitava će Hrvatska u Koloni sjećanja od vukovarske bolnice do Memorijalnog groblja odati počast Gradu heroju i njegovim herojima.