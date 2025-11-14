Čovjek za velika djela Josip Batarelo ispraćen uz vojne počasti: Na ovaj trenutak čekalo se 34 godine

POČIVA U MIRU /

Nakon duge i bolne 34 godine obitelj heroja Domovinskog rata Josipa Batarela napokon je pronašla svoj mir. Jedan od četvorice branitelja Vukovara čiji su posmrtni ostaci pronađeni na Ovčari u rujnu, ispraćen je uz posebne vojne počasti.

Čovjek za velika djela, upravo je takav bio Josip Batarelo. Bio je simbol hrabrosti i bobre za pravdu.

Uz brojne nepoznate junake, više od tri desetljeća ležao je u masovnoj grobnici na Ovčari. Ni s vremenskim odmakom, uspomene njegove obitelji ne blijede.

Ispraćen je uz vojne počasti. Uz najbliže, koji su 34 godine čekali ovaj trenutak. Završio je ekonomsku školu, bio pomoćnik direktora Name u Vukovaru, veslač i trener, istaknuti član veslačkog kluba Vukovar.

A o tome koliki je doprinos dao svojim veslom, svjedoči i naš olimpijac:

"On je uz mog djeda i mog oca veslao u veslačkom klubu, bio je trener i funkcioner. Bio je isto tako u veslačkom klubu Mornar u Splitu. Velik trag je ostavio na samo na vukovarsko već i na hrvatsko veslanje. Odlučan u tome da brani svoje i evo uz 34 druga člana veslačkog kluba Vukovar, dao je život za domovinu", kaže Damir Martin, veslač.

Bio je pripadnik 204. vukovarske brigade. Na ispraćaju branitelji iz cijele Hrvatske. Posmrtni ostaci Josipa Batarela ekshumirani su krajem rujna iz masovne grobnice na Ovčari zajedno s onima Zorislava Gašpara i Jean-Michela Nicoliera. Tada je pronađen i Dragutin Štic na Petrovačkoj Doli.

Više pogledajte u prilogu