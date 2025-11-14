Šokantni podaci o hrvatskim tinejdžerima: Svaki peti puši, a opijanje normalna stvar?

Svaki peti učenik u Hrvatskoj puši cigarete. Od dječaka više djevojke - njih gotovo 55 %! Podatak je to istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo predstavljenog u mjesecu borbe protiv ovisnosti.

Broj maloljetnih pušača smanjuje se no i dalje smo pri vrhu Europske unije. Od nas su gori jedino Mađari. Što se tiče e-cigareta - broj mladih ovisnika - sve je veći, dok prvo piće konzumiraju već s 13 godina. Istraživanje među učenicima provodi se u 37 zemalja svake 4 godine posljednjih 30 godina. ZabrInjava to što mladi danas sve ćešće piju kako bi se bolje Osjećali, dok su prethodnih godina pili zbog pritiska društva.

"Dobra vijest je to što imamo pad u korištenju sredstava koja istražujemo, a loša vijest je što je taj pad manji kod nas nego u ostalih 36 zemalja usprkos dobroj edukaciji. Imamo dobru zakonsku regulativu, regulirano je da nema prodaje djeci a opet sve im je tako lako dostupno da se ne moraju ni malo trudit," kazala je Sanja Musić Milanović, voditeljica službe za promicanje zdravlja.

'Situacija nije dobra'

U svim ovisnostima kod mladih - osim u konzumaciji kanabisa - prednjače djevojke. Više o istraživanju i koliko su podaci alarmantni reporterka RTL-a Danas Maja Lipovšćak Garvanović razgovaral je s Martinom Markelić, voditeljicom voditeljica ESPAD istraživanja pri Službi za promicanje zdravlja HZJZ-a.

"Generalno možemo biti zadovoljni jer trendovi su u padu, ali kad pogledamo prevalencije u posljednjih 30 dana Hrvatska ne bilježi dobre rezultati. Prvi smo po pušenju tradicionalnih cigareta u Europi. Dijelimo prvo mjesto s Mađarskom, imamo veliki udio mladih koji konzumiraju alkohol. Što se tiče ekscesivnog načina pijenja odnosno pijenja 5 i više pića također smo visoko pozicionirani", kaže Markelić.

Na pitanje govori li se tu o opijanju, odgovara vrlo jasno:

"Da, o opijanju. Govorimo da smo na pozicijama do petog mjesta kad se uspoređujemo s ostalim zemljama. Ono što ne možemo govoriti o nekom dugogodišnjem trendu. Fenomen e-cigareta je prisutna u Europi pa tako i u Hrvatskoj. U istraživanju smo e-cigarete počeli proučavati 2019. godine. Sada nam podaci govore da situacija nije dobra. Trećina naših mladih konzumira e-cigarete, a djevojke preuzimaju dominaciju u odnosu na mladiće. Djevojke sada vode u ovisnostima. Osim u konzumaciji kanabisa."

Istraživanje se dotaknulo i navika vezanih uz ekrane.

"Ekrani koji su nam sastavni dio života a djevojke u većoj mjeri provode svoje vrijeme pred ekranima a to su u pravilu društvene mreže i komunikacija preko interneta, a mladići u igranju video igara. Iako, možemo naglasiti da djevojke provode puno više vremena pred ekranima u odnosu na mladiće." ističe Markelić.

Građani: 'Mladi znaju što rade'

Dok stručnjaci upozoravaju na porast broja mladih korisnika e-cigareta, naši čitatelji – kao i obično – imaju vrlo različita mišljenja o tome koliko je situacija zapravo zabrinjavajuća. Na pitanje „Koliko vas brine što mladi sve češće koriste e-cigarete?” dobili smo odgovore koji se kreću od potpune zabrinutosti do potpune nezainteresiranosti.

Josipa Fran ističe da je problem mnogo širi od samih navika mladih:

„Nema kraja brizi dok god se one proizvode.“

Za nju je glavni problem dostupnost i činjenica da industrija nastavlja stvarati nove generacije ovisnika.

Ivan Raos, koji smatra da razloga za paniku – nema

„Nema potrebe za zabrinutost, mladi znaju što rade jer ovo je ipak njihovo vrijeme gdje se svakako bolje snalaze nego starija populacija.“

Prema njegovom mišljenju, današnji tinejdžeri bolje razumiju tehnologiju i nove trendove nego što se to čini starijim generacijama.

Stjepan Bukvić na pitanje odgovara s dozom humora i iskrenosti:

„Uopće me ne brine, nisam više mlad.“

Najemocionalniji odgovor stigao je od Verice Horvatić, koja brine, ali je i frustrira stav okoline:

„Nije dobro. Ali kad mi stariji od mene kažu – 'Pa pusti mlade, to je nova generacija, nisu oni kao mi nekad. Oni imaju svoj način.', onda sam gotova.“

Njoj je teško prihvatiti opravdavanje loših navika pod izlikom „modernog vremena“.